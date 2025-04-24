Герой України посмертно у 2025 році — яку грошову винагороду гарантує держава сім'ї загиблого захисника

Людина у військовій формі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент країни нагороджує почесним званням Герой України воїнів, які проявили мужність та героїзм під час оборони країни. На жаль, часто ці нагороди захисникам присвоюють вже посмертно.

Редакція Новини.LIVE розповідає про допомогу, яку держава надає сім'ям загиблих Героїв України та про те, як їхні родини можуть отримати фінансову підтримку.

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Герой України посмертно — кому належать виплати

Отримати грошову винагороду, як йдеться у постанові Кабміну України № 144, можуть:

особи, яким присвоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";

члени сімей осіб, яким присвоїли звання Герой України та нагородили орденом "Золота Зірка" посмертно.

Членами сім'ї Героя України вважаються дружина (чоловік), діти, батьки.

Герой України посмертно — яку грошову допомогу виплачує держава

Сім'ям належить виплата у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому громадянин отримав звання Героя України. У 2025 році йдеться про суму у 151,4 тис. гривень.

Щоби отримати грошову допомогу, члену сім’ї потрібно особисто або через пошту надіслати в орган соціального захисту населення за місцем проживання заяву про виплату. У ній потрібно вказати власний поточний банківський рахунок. Крім заяви знадобляться також копії:

паспорта громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

свідоцтва про шлюб (для виплати грошової винагороди дружині або чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) — для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) — щоби виплату отримала дитина Героя України;

свідоцтва про народження Героя України (для виплати грошової винагороди батькам загиблого).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що родинам загиблих у 2022 році добровольців держава доплатить фінансову допомогу. Розмір виплат збільшиться з 2 млн гривень до 15 млн гривень.

Також ми писали, хто із захисників отримає по 50 тис. гривень додаткової винагороди. Таку суму виплачують за службу у складі органів військового управління та в штабах.