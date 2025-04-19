Виплати родинам загиблих добровольців — скільки доплатять у 2025

Алея Героїв у Києві. Фото: УНІАН

Родини українських захисників, які добровільно приєдналися до армії, збільшать розмір грошової допомоги у разі загибелі добровольця. Відповідні зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" внесла Верховна Рада України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

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Як зазначається, відтепер держава виплачуватиме оновлену одноразову грошову допомогу родинам цивільних осіб, які загинули під час захисту та оборони держави. Якщо раніше їм нараховували по 2 млн грн, то тепер ця сума зросте до 15 млн грн. Тож родини, яким раніше вже надходили кошти, отримають доплату з урахуванням вже виплаченої допомоги.

"Жодна сума не поверне найдорожчих, але ми зобов’язані робити все можливе, щоб родини загиблих добровольців відчували, що держава пам’ятає і цінує їх внесок. Тож цей закон — це не лише про виплати, це про шану і вдячність тим, хто з першого дня став на захист країни. Дякую народним депутатам України за підтримку закону", — підкреслила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Водночас у проєкті закону зазначається, що оновлену одноразову грошову допомогу виплатять членам сімей цивільних осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше ми розповідали, кому з українських військових платитимуть по 100 тис. гривень у 2025 році. Роз'яснення надали у Міністерстві оборони України.

Також нагадаємо, що у захисників також є право на отримання 50 тис. гривень додаткової винагороди. Таку суму виплачують за службу у складі органів військового управління та в штабах.