Грошова допомога постраждалим працівникам критичної інфраструктури: як нараховуватимуть виплати з червня 2026 року

Комунальники на місці обстрілу, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні переписали умови виплати компенсацій постраждалим працівникам критичної інфраструктури. Як і раніше, вони зможуть отримувати від 200 000 до 1 000 000 гривень допомоги залежно від ступеня втрати здоров'я або факту загибелі. Зміни ж полягають у тому, що людям надаватимуть додаткові гроші, якщо зміниться ступінь інвалідності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Зміни у фіндопомозі родинам загиблих працівників

Суми одноразових компенсацій не зазназали змін:

200 000 гривень допомоги держава виплачує особам з інвалідністю III групи;

500 000 гривень — особам з інвалідністю II групи;

800 000 гривень — особам з інвалідністю I групи;

1 000 000 гривень — у разі загибелі працівника.

Головне нововведення — право на додаткову грошову компенсацію, якщо встановили іншу групу інваліднотсі.

Наприклад, якщо на початках людині надали III групу та фіндопомогу у 200 000 гривень, а згодом, через погіршення стану здоров’я їй встановили II або I групу інвалідності, держава доплатить різницю до нового гарантованого розміру допомоги.

Також в Україні запровадили чіткі терміни реалізації права на отримання допомоги. Громадянам дозволили звертатися за отриманням грошей не лише під час дії воєнного стану, а й впродовж 3 років після його завершення або скасування.

Читайте також:

Ще одна важлива зміна стосується випадків, коли людина або родина загиблого вже отримала страхові чи інші одноразові виплати. Якщо сума такої компенсації виявиться меншою за розмір допомоги, гарантованої законом, держава виплатить різницю.

Навіщо потрібні зміни

Рішення, які ухвалив Кабмін України, допоможуть вдосконалити механізм держпідтримки людей, які працювали на об’єктах критичної інфраструктури, і зазнали поранень чи каліцтв.

Як розповідали Новини.LIVE, держава компенсує військовим витрати на оренду житла. У 2026 році гроші надають тим, хто втратив власне житло через війну й не можуть повернутися додому або вимушено переїхали в інші регіони. Сума компенсації коливається від 3 328 до 6 656 гривень.

Ще Новини.LIVE писали, що деякі військомі можуть частково повернути гроші, витрачені на відпустку. Йдеться про відпочинок в межах України. Розмір компенсації у 2026 році становить до 12 000 гривень.