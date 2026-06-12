Компенсація за оренду житла для ветеранів у 2026: суми та умови програми

Військовослужбовець ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Для українських військових у 2026 році продовжують діяти різні програми грошової допомоги. Серед них - компенсація від Міністерства у справах ветеранів. Вона дозволяє частково або повністю покрити витрати на винайм житла.

Про деталі програми розповідає Новини.LIVE за інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Хто може отримати допомогу

Гроші дають тим захисникам, які втратили домівки через війну, не можуть повернутися додому або мусили переїхати в безпечніші регіони. Також допомога розрахована на бійців, які зараз проходять лікування чи тривалу реабілітацію. Зокрема:

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже звільнені зі служби;

звільнені військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях, але ще не встигли оформити офіційний статус;

поліцейські та рятувальники ДСНС, які вже звільнені зі служби;

ветерани та ветеранки, які повернулися з полону і наразі не мають доступного житла.

Від чого залежить розмір виплат

Сума компенсації не є однаковою для всіх. Її розмір напряму залежить від конкретного населеного пункту, де людина орендує житло:

до 6 656 гривень на місяць — передбачено для орендарів житла у Дніпрі, а також у Києві, Львові та Одесі;

до 4 992 гривень — можна отримати у разі оренди в інших обласних центрах України;

до 3 328 гривень — виплачують усім, хто винаймає житло в інших населених пунктах.

Подати документи можна до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем фактичної оренди або у найближчий ЦНАП.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що у червні військовослужбовцям виплачують не лише основне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань. Доплати можуть становити 30, 50 або 100 тисяч гривень, а окремі захисники мають право ще й на додаткову винагороду у 70 тисяч гривень. Також частина військових отримають кошти на оздоровлення, матеріальну допомогу та інші виплати.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовці мають право на підйомну допомогу у разі переїзду до нового місця служби. Таку виплату надають для часткового покриття витрат, пов’язаних зі зміною місця проживання. Гроші можуть отримати не лише захисники, а й члени їхніх сімей.