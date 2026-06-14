Шлюб скасовано: як отримати компенсацію за сукню та інші витрати і хто має платити

Чоловік з квітами і каблучкою, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На підготовку до весілля потрібні значні кошти. Як правило, підготовка починається ще за рік до свята: наречені шукають ресторан, купують сукню, оплачують послуги фотографа чи відеографа тощо. Та життя непердбачуване й може статися так, що один із наречених раптом відмовиться від шлюбу. Тоді постає питання про те, як повернути вже витрачені гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посилання на Судово-юридичну газету.

Детальніше про відмову від шлюбу

Оскільки шлюб в Україні — це вільна згода як чоловіка, так і жінки, то й відмовитися від шлюбу може кожен із наречених. Зробити це вони можуть будь-якої миті: як до подання заяви про шлюб, так і після цього.

Компенсація витрат

Комусь із наречених доведеться повертати частину грошей, якщо шлюб зірвався вже після реєстрації заяви в ДРАЦС. Платитиме той, хто відмовився від шлюбу.

При цьому відшкодовуються лише ті витрати, які безпосередньо пов’язані з підготовкою до весілля. Йдеться про:

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витрати на весільну сукню;

декорації;

оренду банкетного залу;

послуги організаторів та інші аналогічні витрати.

Щодо подарунків, то особа, яка дарувала майно з нагоди майбутнього весілля, має право вимагати його повернути, якщо шлюб не зареєстрували. Та якщо подарунок втрачено, тоді відшкодовується його вартість.

Як повернути гроші

Якщо хочете уникнути судових розбірок — надішліть особі, яка скасувала шлюб, письмову претензію. У ній потрібно зазначити:

суми витрат під час підготовки до весілля;

реквізити для повернення грошей;

строк виконання вимог.

Якщо повернути гроші не вдасться — звертайтеся до суду за місцем проживання відповідача. Позов подається разом із довідкою з ДРАЦСу та квитанціями з витратами.

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