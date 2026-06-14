Шлюб скасовано: як отримати компенсацію за сукню та інші витрати і хто має платити

Шлюбу не буде: хто компенсує витрати на підготовку до свята
На підготовку до весілля потрібні значні кошти. Як правило, підготовка починається ще за рік до свята: наречені шукають ресторан, купують сукню, оплачують послуги фотографа чи відеографа тощо. Та життя непердбачуване й може статися так, що один із наречених раптом відмовиться від шлюбу. Тоді постає питання про те, як повернути вже витрачені гроші.
Про це розповідає Новини.LIVE з посилання на Судово-юридичну газету.
Детальніше про відмову від шлюбу
Оскільки шлюб в Україні — це вільна згода як чоловіка, так і жінки, то й відмовитися від шлюбу може кожен із наречених. Зробити це вони можуть будь-якої миті: як до подання заяви про шлюб, так і після цього.
Компенсація витрат
Комусь із наречених доведеться повертати частину грошей, якщо шлюб зірвався вже після реєстрації заяви в ДРАЦС. Платитиме той, хто відмовився від шлюбу.
При цьому відшкодовуються лише ті витрати, які безпосередньо пов’язані з підготовкою до весілля. Йдеться про:
- витрати на весільну сукню;
- декорації;
- оренду банкетного залу;
- послуги організаторів та інші аналогічні витрати.
Щодо подарунків, то особа, яка дарувала майно з нагоди майбутнього весілля, має право вимагати його повернути, якщо шлюб не зареєстрували. Та якщо подарунок втрачено, тоді відшкодовується його вартість.
Як повернути гроші
Якщо хочете уникнути судових розбірок — надішліть особі, яка скасувала шлюб, письмову претензію. У ній потрібно зазначити:
- суми витрат під час підготовки до весілля;
- реквізити для повернення грошей;
- строк виконання вимог.
Якщо повернути гроші не вдасться — звертайтеся до суду за місцем проживання відповідача. Позов подається разом із довідкою з ДРАЦСу та квитанціями з витратами.
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