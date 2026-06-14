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Головна Фінанси Шлюбу не буде: хто компенсує витрати на підготовку до свята

Шлюбу не буде: хто компенсує витрати на підготовку до свята

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 17:35
Шлюб скасовано: як отримати компенсацію за сукню та інші витрати і хто має платити
Чоловік з квітами і каблучкою, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На підготовку до весілля потрібні значні кошти. Як правило, підготовка починається ще за рік до свята: наречені шукають ресторан, купують сукню, оплачують послуги фотографа чи відеографа тощо. Та життя непердбачуване й може статися так, що один із наречених раптом відмовиться від шлюбу. Тоді постає питання про те, як повернути вже витрачені гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посилання на Судово-юридичну газету.

Детальніше про відмову від шлюбу

Оскільки шлюб в Україні — це вільна згода як чоловіка, так і жінки, то й відмовитися від шлюбу може кожен із наречених. Зробити це вони можуть будь-якої миті: як до подання заяви про шлюб, так і після цього. 

Компенсація витрат 

Комусь із наречених доведеться повертати частину грошей, якщо шлюб зірвався вже після реєстрації заяви в ДРАЦС. Платитиме той, хто відмовився від шлюбу.

При цьому відшкодовуються лише ті витрати, які безпосередньо пов’язані з підготовкою до весілля. Йдеться про: 

Читайте також:
  • витрати на весільну сукню;
  • декорації;
  • оренду банкетного залу;
  • послуги організаторів та інші аналогічні витрати.

Щодо подарунків, то особа, яка дарувала майно з нагоди майбутнього весілля, має право вимагати його повернути, якщо шлюб не зареєстрували. Та якщо подарунок втрачено, тоді відшкодовується його вартість.

Як повернути гроші

Якщо хочете уникнути судових розбірок — надішліть особі, яка скасувала шлюб, письмову претензію. У ній потрібно зазначити:

  • суми витрат під час підготовки до весілля;
  • реквізити для повернення грошей;
  • строк виконання вимог. 

Якщо повернути гроші не вдасться — звертайтеся до суду за місцем проживання відповідача. Позов подається разом із довідкою з ДРАЦСу та квитанціями з витратами. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках чоловікові доводиться утримувати дружину. Попри те, що закон чітко не регулює такий обов'язок, є випадки, коли він все ж виникає.  

Також Новини.LIVE пояснювали, чи відповідає дружина за борги чоловіка. Так, якщо йдеться про кредит на потреби сім'ї — тоді відповідальність за позику несуть обидва подружжя. При цьому дружина не зобов’язана погашати борги чоловіка за однієї умови. 

шлюб компенсація витрати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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