Денежная помощь пострадавшим работникам критически важной инфраструктуры: как будут начисляться выплаты с июня 2026 года

Коммунальщики на месте обстрела, деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пересмотрели условия выплаты компенсаций пострадавшим работникам критической инфраструктуры. Как и раньше, они смогут получать от 200 000 до 1 000 000 гривен помощи в зависимости от степени утраты здоровья или факта гибели. Изменения же заключаются в том, что людям будут предоставлять дополнительные средства, если изменится степень инвалидности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики.

Изменения в финансовой помощи семьям погибших работников

Суммы единовременных компенсаций не изменились:

200 000 гривен помощи государство выплачивает гражданам с инвалидностью III группы;

500 000 гривен — людям с инвалидностью II группы;

800 000 гривен — украинцам с инвалидностью I группы;

1 000 000 гривен — в случае гибели работника.

Главное нововведение — право на дополнительную денежную компенсацию, если установлена другая группа инвалидности. Например, если изначально человеку присвоили III группу и предоставили финансовую помощь в размере 200 000 гривен, а впоследствии, в связи с ухудшением состояния здоровья, ему установили II или I группу инвалидности, государство доплатит разницу до нового гарантированного размера помощи.

Также в Украине ввели четкие сроки реализации права на получение помощи. Гражданам разрешили обращаться за получением денег не только во время действия военного положения, но и в течение 3 лет после его завершения или отмены.

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Еще одно важное изменение касается случаев, когда человек или семья погибшего уже получила страховые или другие единовременные выплаты. Если сумма такой компенсации будет меншье, чем гарантирует закон, то государство выплатит разницу.

Зачем нужны изменения

Решения, принятые Кабмином Украины, помогут усовершенствовать механизм государственной поддержки людей, которые работали на объектах критической инфраструктуры и получили ранения или увечья.

Как сообщали Новости.LIVE, государство компенсирует военным расходы на аренду жилья. В 2026 году деньги предоставляются тем, кто лишился собственного жилья из-за войны и не может вернуться домой или вынужденно переехал в другие регионы. Сумма компенсации колеблется от 3 328 до 6 656 гривен.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые военнослужащие могут частично вернуть деньги, потраченные на отпуск. Речь идет об отдыхе в пределах Украины. Размер компенсации в 2026 году составляет до 12 000 гривен.