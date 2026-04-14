Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати для ВПО від Карітас: хто і як може отримати 12 300 грн

Виплати для ВПО від Карітас: хто і як може отримати 12 300 грн

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 11:00
Виплати від Карітас: де переселенцям надають допомогу у 12 300 грн
Гривневі купюри в 1 000 грн. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року жителі одного з прифронтових міст можуть отримати грошову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України". Виплати передбачені для осіб зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), отриманим не більш ніж півтора місяця тому.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Римо-Католицької Церкви у соцмережі Facebook.

Де доступна грошова підтримка від Карітас у квітні

За інформацією організаторів, програма фінансової підтримки від "Карітас-Спес Україна" доступна у місті Конотоп Сумської області. Допомога передбачена для громадян, які прибули до цього міста з небезпечних регіонів протягом останніх 45 діб.

У рамках проєкту евакуйовані родини зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 12 300 грн на кожну особу. Однак виплати не передбачені тим, хто до цього отримував аналогічну допомогу від інших організацій та фондів.

"Якщо Ви нещодавно евакуювались (довідка ВПО до 45 діб) та не отримували грошову допомогу від інших фондів та благодійних організацій. Маємо змогу зареєструвати вас на таку допомогу (12 300 грн на людину)", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Таким чином, для отримання права на виплати необхідно дотриматися одразу кількох вимог:

  1. Проживати у місті Конотоп;
  2. Мати довідку ВПО (отриману не більш ніж 45 днів тому);
  3. Підтвердити відсутність підтримки від інших благодійників.

Які необхідні документи для оформлення допомоги

Жителі прифронтового міста з офіційним статусом переселенця можуть отримати фінансову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України", підготувавши такий пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку внутрішньо переміщеної особи;
  • банківські реквізити (одні на родину);
  • документ, що підтверджує виїзд з громади, де тривають бойові дії, або можливі бойові дії (проїзні квитки, чеки із заправки, довідка від старости чи інші документи).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Взяти участь у програмі підтримки можуть родини з неповнолітніми дітьми, які мешкають у Полтавському регіоні. 

Ще Новини.LIVE писали, що вразливі категорії громадян у Дніпропетровській області у квітні цього року можуть отримати фіндопомогу у сумі 3 000 доларів на розвиток господарства. Йдеться про надання підтримки від FAO. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації