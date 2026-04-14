Виплати від Карітас: де переселенцям надають допомогу у 12 300 грн

У квітні 2026 року жителі одного з прифронтових міст можуть отримати грошову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України". Виплати передбачені для осіб зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), отриманим не більш ніж півтора місяця тому.

Де доступна грошова підтримка від Карітас у квітні

За інформацією організаторів, програма фінансової підтримки від "Карітас-Спес Україна" доступна у місті Конотоп Сумської області. Допомога передбачена для громадян, які прибули до цього міста з небезпечних регіонів протягом останніх 45 діб.

У рамках проєкту евакуйовані родини зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 12 300 грн на кожну особу. Однак виплати не передбачені тим, хто до цього отримував аналогічну допомогу від інших організацій та фондів.

"Якщо Ви нещодавно евакуювались (довідка ВПО до 45 діб) та не отримували грошову допомогу від інших фондів та благодійних організацій. Маємо змогу зареєструвати вас на таку допомогу (12 300 грн на людину)", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Таким чином, для отримання права на виплати необхідно дотриматися одразу кількох вимог:

Проживати у місті Конотоп; Мати довідку ВПО (отриману не більш ніж 45 днів тому); Підтвердити відсутність підтримки від інших благодійників.

Які необхідні документи для оформлення допомоги

Жителі прифронтового міста з офіційним статусом переселенця можуть отримати фінансову допомогу від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України", підготувавши такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

банківські реквізити (одні на родину);

документ, що підтверджує виїзд з громади, де тривають бойові дії, або можливі бойові дії (проїзні квитки, чеки із заправки, довідка від старости чи інші документи).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Взяти участь у програмі підтримки можуть родини з неповнолітніми дітьми, які мешкають у Полтавському регіоні.

Ще Новини.LIVE писали, що вразливі категорії громадян у Дніпропетровській області у квітні цього року можуть отримати фіндопомогу у сумі 3 000 доларів на розвиток господарства. Йдеться про надання підтримки від FAO.