Виплати для людей з інвалідністю: де передбачена допомога від Карітас

До кінця квітня 2026 року в одному з міст представництво "Карітас України" реалізує проєкт підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Йдеться про оформлення виплати для кожного з родини у розмірі 10 800 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Хто отримає допомогу у 10 800 грн від Карітас

За даними організаторів, йдеться про можливість отримати грошову допомогу для громадян з інвалідністю або важкими захворюваннями у Миколаєві. Підтримка передбачена для громадян, які приїхали до цього міста з небезпечних зон трьох регіонів:

Донецької області;

Луганської області;

Херсонської області.

"Маємо для вас важливу інформацію. Якщо ви ВПО з 24.02.2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей і нещодавно переїхали до Миколаєва, маєте інвалідність або важке захворювання (підтверджене документами)... можете отримати 10 800 грн", — йдеться у повідомленні.

Також важливою умовою для права оформлення виплат від БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" є факт відсутності отримання багатоцільової грошової допомоги від інших благодійних організацій.

Як оформити грошову допомогу у квітні

У рамках проєкту представництва "Карітас України" громадяни зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн.

Звернутися за виплатами можна з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 60-б.

Виплати можна буде оформити, надавши пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

довідку про доходи;

документ, що підтвердить інвалідність/хворобу.

Звертатися за грошовою допомогою можна до кінця квітня 2026 року.

