Виплати у 3 000 доларів: хто отримає фінансову допомогу від FAO навесні

До 22 квітня 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати грошову допомогу у розмірі 3 000 доларів. Відкрито реєстрацію на отримання цільової фінансової допомоги від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Хто отримає фінансову допомогу від FAO

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН за фінансової підтримки Royal Norwegian Embassy in Kyiv запустила програму допомоги загальною вартістю 6,5 млн грн.

Прийом заявок на фінансові ваучери для сільських домогосподарств оголосили у Дніпропетровській області.

Як зазначається, 50 родин, які займаються вирощуванням овочів, картоплі або ягід, можуть отримати фінансову допомогу. Кошти можна буде використати на купівлю:

Читайте також:

теплиць;

систем зрошення;

ємностей для зберігання води;

насіння;

матеріалів для виробництва.

В рамках програми родинам, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, нададуть ваучери на 3 000 доларів (гривневий еквівалент).

Також учасникам програми буде надано доступ до навчання та техдопомоги. Йдеться про:

кліматично оптимізоване овочівництво;

водоефективне зрошення;

управління ґрунтами;

установлення теплиць;

бізнес-планування.

Умови надання грошової допомоги та як отримати

Для того, щоб взяти участь у програмі від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, сільським домогосподарствам та ФОП треба дотриматися таких умов:

вести діяльність у Петриківській громаді;

обробляти землі площею від 0,05 до 10 га;

мати базовий досвід ведення господарства;

бути зареєстрованими у Державному аграрному реєстрі.

Заявки прийматимуть до 22 квітня поточного року через Державний агрореєстр.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 14 квітня UNHCR Ukraine надасть фіндопомогу ще в одній громаді за новими правилами у сумі 12 300 грн на особу. Виплати доступні соціально вразливим категоріям громадян залежно від ситуації.

Ще Новини.LIVE писали, що до 15 квітня цього року в одній з областей ВПО та вразливі категорії громадян отримають на розвиток підприємництва допомогу у 32 400 грн. Кошти можна буде використати на бізнес та навчання.