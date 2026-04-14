Выплаты от Каритас: где переселенцам предоставляют помощь в 12 300 грн

Выплаты для ВПЛ от Каритас: кто и как может получить 12 300 грн
В апреле 2026 года жители одного из прифронтовых городов могут получить денежную помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины". Выплаты предусмотрены для лиц со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), полученным не более чем полтора месяца назад.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Римско-Католической Церкви в соцсети Facebook.
Где доступна денежная поддержка от Каритас в апреле
По информации организаторов, программа финансовой поддержки от "Каритас-Спес Украина" доступна в городе Конотоп Сумской области. Помощь предусмотрена для граждан, прибывших в этот город из опасных регионов в течение последних 45 суток.
В рамках проекта эвакуированные семьи смогут получить финансовую помощь в размере 12 300 грн на каждого человека. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто до этого получал аналогичную помощь от других организаций и фондов.
"Если Вы недавно эвакуировались (справка ВПО до 45 суток) и не получали денежную помощь от других фондов и благотворительных организаций. Имеем возможность зарегистрировать вас на такую помощь (12 300 грн на человека)", — говорится в сообщении.
Таким образом, для получения права на выплаты необходимо соблюсти сразу несколько требований:
- Проживать в городе Конотоп;
- Иметь справку ВПЛ (полученную не более чем 45 дней назад);
- Подтвердить отсутствие поддержки от других благотворителей.
Какие необходимы документы для оформления помощи
Жители прифронтового города с официальным статусом переселенца могут получить финансовую помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины", подготовив такой пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку внутренне перемещенного лица;
- банковские реквизиты (одни на семью);
- документ, подтверждающий выезд из громады, где продолжаются боевые действия, или возможные боевые действия (проездные билеты, чеки с заправки, справка от старосты или другие документы).
Читайте Новини.LIVE!