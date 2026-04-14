Выплаты от Каритас: где переселенцам предоставляют помощь в 12 300 грн

В апреле 2026 года жители одного из прифронтовых городов могут получить денежную помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины". Выплаты предусмотрены для лиц со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), полученным не более чем полтора месяца назад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Римско-Католической Церкви в соцсети Facebook.

Где доступна денежная поддержка от Каритас в апреле

По информации организаторов, программа финансовой поддержки от "Каритас-Спес Украина" доступна в городе Конотоп Сумской области. Помощь предусмотрена для граждан, прибывших в этот город из опасных регионов в течение последних 45 суток.

В рамках проекта эвакуированные семьи смогут получить финансовую помощь в размере 12 300 грн на каждого человека. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто до этого получал аналогичную помощь от других организаций и фондов.

"Если Вы недавно эвакуировались (справка ВПО до 45 суток) и не получали денежную помощь от других фондов и благотворительных организаций. Имеем возможность зарегистрировать вас на такую помощь (12 300 грн на человека)", — говорится в сообщении.

Таким образом, для получения права на выплаты необходимо соблюсти сразу несколько требований:

Проживать в городе Конотоп; Иметь справку ВПЛ (полученную не более чем 45 дней назад); Подтвердить отсутствие поддержки от других благотворителей.

Какие необходимы документы для оформления помощи

Жители прифронтового города с официальным статусом переселенца могут получить финансовую помощь от религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины", подготовив такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку внутренне перемещенного лица;

банковские реквизиты (одни на семью);

документ, подтверждающий выезд из громады, где продолжаются боевые действия, или возможные боевые действия (проездные билеты, чеки с заправки, справка от старосты или другие документы).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. Принять участие в программе поддержки могут семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие в Полтавском регионе.

Еще Новини.LIVE писали, что уязвимые категории граждан в Днепропетровской области в апреле этого года могут получить финпомощь в сумме 3 000 долларов на развитие хозяйства. Речь идет о предоставлении поддержки от FAO.