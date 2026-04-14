Головна Фінанси Гроші від ЮНІСЕФ: кому з родин виплатять 400 доларів навесні

Дата публікації: 14 квітня 2026 08:00
Виплати від ЮНІСЕФ: хто і де може отримати фінансову допомогу у 400 доларів
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати одноразову грошову допомогу від Дитячого фонду ЮНІСЕФ. Йдеться про підтримку родин з дітьми, що постраждали від агресії РФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на відповідну інформацію організаторів.

Хто зможе отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ

Як зазначається, взяти участь у програмі підтримки можуть кілька груп родин з неповнолітніми дітьми, які проживають у Полтавській області, при цьому:

  1. Мають зареєстроване/задеклароване місце проживання в межах цього регіону;
  2. Постраждали від прямої агресії РФ (обстріли, вибухи нерозірваних предметів, збройні напади);
  3. Дитина чи батьки отримали травми чи шкоду здоров'ю через акт прямої агресії РФ;
  4. Один із членів родини загинув внаслідок агресії.

Розмір одноразової допомоги для родин з дітьми за програмою ЮНІСЕФ у Полтавській області становить 400 доларів за курсом Національного банку України (НБУ).

Як отримати фінансову підтримку

За даними організаторів, уповноважений представник  громади (орган соціального захисту) має забезпечити подання підтверджуючих документів в електронному вигляді до обласного центру з нарахування та здійснення соціальних виплат протягом десяти днів з дня виникнення надзвичайної ситуації.

Читайте також:

Додатково до центру необхідно направити засвідчені копії документів у паперовому вигляді.

Центр має здійснити перевірку документів та упродовж трьох днів зареєструвати інформацію щодо постраждалих на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

  • подання від тергромади за спеціальною формою;
  • заяву про надання допомоги від родини;
  • копії документів, що посвідчують особу;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) або витяг з реєстру тергромади;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта з відповідною відміткою про відмову від його прийняття з урахуванням своїх релігійних переконань);
  • інформацію про номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) заявника, відкритий в банку, що діє на території України для виплати грошової допомоги;
  • копію свідоцтва про смерть члена родини та документи, що підтверджують родинні відносини (у разі смерті рідних).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у квітні 2026 року жителі Харківської області можуть оформити багатоцільову грошову допомогу на пів року. Йдеться про суму у 1 800 грн щомісяця, що надасть Всесвітня продовольча програма ООН. 

Ще Новини.LIVE писали, що до кінця цього місяця в одному з міст можна отримати допомогу у 10 800 грн від Карітас. Кошти передбачені для осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій громадян зі статусом внутрішнього переселенця.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
