Виплати від ЮНІСЕФ: хто і де може отримати фінансову допомогу у 400 доларів

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року жителі одного з регіонів можуть отримати одноразову грошову допомогу від Дитячого фонду ЮНІСЕФ. Йдеться про підтримку родин з дітьми, що постраждали від агресії РФ.

Новини.LIVE, посилаючись на відповідну інформацію організаторів.

Хто зможе отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ

Як зазначається, взяти участь у програмі підтримки можуть кілька груп родин з неповнолітніми дітьми, які проживають у Полтавській області, при цьому:

Мають зареєстроване/задеклароване місце проживання в межах цього регіону; Постраждали від прямої агресії РФ (обстріли, вибухи нерозірваних предметів, збройні напади); Дитина чи батьки отримали травми чи шкоду здоров'ю через акт прямої агресії РФ; Один із членів родини загинув внаслідок агресії.

Розмір одноразової допомоги для родин з дітьми за програмою ЮНІСЕФ у Полтавській області становить 400 доларів за курсом Національного банку України (НБУ).

Як отримати фінансову підтримку

За даними організаторів, уповноважений представник громади (орган соціального захисту) має забезпечити подання підтверджуючих документів в електронному вигляді до обласного центру з нарахування та здійснення соціальних виплат протягом десяти днів з дня виникнення надзвичайної ситуації.

Додатково до центру необхідно направити засвідчені копії документів у паперовому вигляді.

Центр має здійснити перевірку документів та упродовж трьох днів зареєструвати інформацію щодо постраждалих на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

подання від тергромади за спеціальною формою;

заяву про надання допомоги від родини;

копії документів, що посвідчують особу;

копію свідоцтва про народження дитини;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) або витяг з реєстру тергромади;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта з відповідною відміткою про відмову від його прийняття з урахуванням своїх релігійних переконань);

інформацію про номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) заявника, відкритий в банку, що діє на території України для виплати грошової допомоги;

копію свідоцтва про смерть члена родини та документи, що підтверджують родинні відносини (у разі смерті рідних).

