Україна
Головна Фінанси Гроші від Карітас — кому нададуть на лікування 9 000 грн

Гроші від Карітас — кому нададуть на лікування 9 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 11:00
Виплати від Карітас — де українцям нададуть два види грошової допомоги
Жінка з телефоном, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Представництво благодійної організації "Карітас Україна" реалізує проєкт з надання фінансової підтримки для українських громадян, які проживають у зоні підвищеного ризику (до 50 км від лінії бойових дій). В його рамках можна буде отримати два види допомоги.

Про те, яка саме і кому передбачена допомога, розповідають Новини.LIVE.

Детальніше про програму допомоги від Карітас

Долучитися до програми підтримки від благодійного фонду "Карітас Краматорськ" можуть жителі з Добропільської громади Донецької області. 

У рамках проєкту передбачається надання таких двох видів одноразової фіндопомоги:

  1. 10 800 грн — грошова допомога (cash-грант);
  2. 9 000 грн — допомога для лікування.

Долучитися до проєкту мешканці Добропільської громади зможуть за таких умов:

  • фактично проживають вдома та не евакуювалися;
  • дохід не перевищує 6 318 грн/міс. на одну особу;
  • мають вразливість.

Йдеться про такі категорії вразливості:

  • особи з інвалідністю першої-другої групи;
  • самотні громадяни віком від 55 років;
  • самотні батьки/опікуни неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років;
  • важкохворі особи.

Як українцям подати заявку на виплати

Громадяни можуть стати претендентом на грошову допомогу, пройшовши коротке опитування під час телефонної розмови з працівником фонду. Допускається надсилання заяви та документів через Signal або WhatsApp.  

Звертатися за підтримкою можна з понеділка по п’ятницю (09:30–16:00) для отримання допомоги на лікування за номерами:

  • 050 399 10 62;
  • 095 690 68 62.

Для отримання одноразової грошової допомоги треба зателефонувати за номером: 050 399 10 66.

Після цього претендентам необхідно буде пройти обов’язкову верифікацію за допомогою геолокації та відеофіксації через месенджери.

Яка ще доступна фінансова допомога 

Також благодійна організація "Карітас-Спес Україна" оголосила попередню реєстрацію на проєкт "AGRO, що передбачає надання грантів до 65 000 грн. Ініціатива покликана надати підтримку дрібному сільському господарству та тваринництву.

Виплати мають покращити продовольчу безпеку серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області.

Гранти можна буде спрямувати купівлю насіння, добрив, кормів. 

Раніше ми писали, що домогосподарствам з людьми похилого віку та інвалідністю можуть виплатити допомогу у 3 600 грн. Така можливість доступна завдяки програмі від громадської організації "Acted".     

Ще ми розповідали, що ГО "Fight For Right" приймає заявки від українців на виплату допомоги. Взяти участь у проєкті можуть люди з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
