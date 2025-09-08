Виплати для ВПО в Україні — хто може втратити до кінця 2025 року

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть державну підтримку на проживання завдяки рішенню уряду щодо чергового пролонгування відповідної програми до лютого 2026 року. Проте дехто може втратити відповідну допомогу через певні вимоги.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію пресслужби Міністерства соціальної політики України.

Детальніше про програму підтримки ВПО

За даними Мінсоцполітики, грошову допомогу виплачуватимуть надалі щомісяця для кожного члена родини з числа вразливих категорій переселенців. Розмір виплат становитиме:

2 тис. грн ― на одного дорослого громадянина;

3 тис. грн ― на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

За правилами, передбачені такі вимоги щодо термінів надання виплат:

на пів року з дати звернення за допомогою — незалежно від дня написання заяви;

загальний термін виплати коштів не може перевищувати 12 місяців.

Претендувати на виплати можуть родини, які мають:

неповнолітніх дітей до 18 років, а також студентів та учнів, які навчаються на денній формі у вишах від 18 до 23 років;

людей похилого віку (які мають пенсію);

осіб, які мають інвалідність/дітей з інвалідністю;

громадян, які проходять лікування/реабілітацію після отриманого поранення у результаті бойових дій.

Кому загрожує втрата виплат до кінця року

Втратити виплати до кінця року можуть працездатні особи, які після трьох місяців з моменту призначення допомоги не виконали одну з таких вимог:

не працевлаштувалися;

не зареєструвалися в центрі зайнятості;

не відкрили ФОП, не отримати грантів, ваучерів на навчання чи підвищення кваліфікації.

Також громадян можуть позбавити допомоги, якщо середньомісячний дохід на одну особу в домогосподарстві перевищить 9,44 тис. грн.

Також допомогу припинять у разі:

повернення родини-ВПО на свою стару адресу проживання;

у разі виїзду за кордон на більш ніж 30 днів поспіль чи понад 60 днів сумарно за пів року.

Про всі зміни обставин (у разі виїзду/працевлаштування) потрібно повідомляти ПФУ особисто, поштою або онлайн.



