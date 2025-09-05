Виплати для проходження зими — де ще доступні фінансові гранти від Карітас

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Проєкт "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні" став доступним ще в одному українському регіоні. Виплати фінансових грантів для вразливих груп громадян на зимовий період надасть благодійний фонд "Карітас Полтава" за підтримки Catholic Relief Services.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Умови зимової програми допомоги для українців

Як зазначається, грошова допомога тепер доступна у кількох громадах Полтавської області.

"Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services розпочинає реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/2026 років", — йдеться у повідомленні.

За даними фонду, фінансову допомогу нададуть домогосподарствам у сільській місцевості Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Виплати передбачені для вразливих категорій громадян. А саме:

для осіб з інвалідністю (перша-друга групи/інвалідність з дитинства);

громадян похилого віку (більш ніж 65 років);

самотніх матерів, батьків чи опікунів неповнолітніх дітей;

вагітних жінок чи годуючих матерів з дітьми, яким не більш ніж три роки;

матерів/батьків прийомних неповнолітніх дітей;

людей з тяжкими хворобами (потребують дороговартісного лікування);

багатодітних родин (більш ніж троє неповнолітніх дітей).

Заявники не повинні були мати раніше подібної допомоги від інших українських чи іноземних фондів.

Необхідно, щоб внутрішні переселенці отримали відповідний статус після 24 лютого 2022 року.

Також важливою умовою є рівень доходу претендентів на допомогу — не більш ніж 6,16 тис. грн для однієї особи.

Контакти для отримання допомоги

Якщо жителі Полтавської області підпадають під вимоги, то мають підготувати документи для реєстрації. Виплати будуть призначені на основі поданих:

оригіналів паспорта та ідентифікаційного коду;

довідки внутрішнього переселенця;

банківського рахунку ІBAN;

документів з підтвердженням критеріїв вразливості;

довідки про доходи з ДПС, довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані в Дії або на сайті ПФУ), або довідки з відділення ПФУ чи Фонду соціальногострахування щодо отримання пенсій та соціальних виплат, або довідки/заяви ФОП з декларацією про доходи (квартальних).

Дізнатися більше про програму можна за такими контактами:

телефон для довідок: +38(050)3055080;

гаряча лінія для зауважень, пропозицій та скарг: 0 800 336 734 (Пн-Пт з 09:30 до 16:00);

е-пошта: feedback@caritas.ua;

форма зворотного зв'язку на порталі Карітас України.

Раніше ми писали про фінансову допомогу від Швейцарії. Йдеться про надання грантів від організації Helvetas до 117 тис. грн на бізнес.

Також ми розповідали, що UNHCR Ukraine приймає заявки на виплати у Сумській області. Гроші отримають внутрішні переселенці та біженці.