Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гранти від Карітас — кому і де дадуть гроші на оплату комуналки

Гранти від Карітас — кому і де дадуть гроші на оплату комуналки

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:00
Виплати для проходження зими — де ще доступні фінансові гранти від Карітас
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Проєкт "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні" став доступним ще в одному українському регіоні. Виплати фінансових грантів для вразливих груп громадян на зимовий період надасть благодійний фонд "Карітас Полтава" за підтримки Catholic Relief Services.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фонду у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Умови зимової програми допомоги для українців

Як зазначається, грошова допомога тепер доступна у кількох громадах Полтавської області.

"Карітас Полтава за підтримки CRS Catholic Relief Services розпочинає реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг у зимовий період 2025/2026 років", — йдеться у повідомленні.

За даними фонду, фінансову допомогу нададуть домогосподарствам у сільській місцевості Зінківської та Полтавської територіальних громад.

Виплати передбачені для вразливих категорій громадян. А саме:

  • для осіб з інвалідністю (перша-друга групи/інвалідність з дитинства);
  • громадян похилого віку (більш ніж 65 років);
  • самотніх матерів, батьків чи опікунів неповнолітніх дітей;
  • вагітних жінок чи годуючих матерів з дітьми, яким не більш ніж три роки;
  • матерів/батьків прийомних неповнолітніх дітей;
  • людей з тяжкими хворобами (потребують дороговартісного лікування);
  • багатодітних родин (більш ніж троє неповнолітніх дітей).

Заявники не повинні були мати раніше подібної допомоги від інших українських чи іноземних фондів.

Необхідно, щоб внутрішні переселенці отримали відповідний статус після 24 лютого 2022 року.

Також важливою умовою є рівень доходу претендентів на допомогу — не більш ніж 6,16 тис. грн для однієї особи.

Контакти для отримання допомоги

Якщо жителі Полтавської області підпадають під вимоги, то мають підготувати документи для реєстрації. Виплати будуть призначені на основі поданих:

  • оригіналів паспорта та ідентифікаційного коду;
  • довідки внутрішнього переселенця;
  • банківського рахунку ІBAN;
  • документів з підтвердженням критеріїв вразливості;
  • довідки про доходи з ДПС, довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані в Дії або на сайті ПФУ), або довідки з відділення ПФУ чи Фонду соціальногострахування щодо отримання пенсій та соціальних виплат, або довідки/заяви ФОП з декларацією про доходи (квартальних).

Дізнатися більше про програму можна за такими контактами:

  • телефон для довідок: +38(050)3055080;
  • гаряча лінія для зауважень, пропозицій та скарг: 0 800 336 734 (Пн-Пт з 09:30 до 16:00);
  • е-пошта: feedback@caritas.ua;
  • форма зворотного зв'язку на порталі Карітас України. 

Раніше ми писали про фінансову допомогу від Швейцарії. Йдеться про надання грантів від організації Helvetas до 117 тис. грн на бізнес. 

Також ми розповідали, що UNHCR Ukraine приймає заявки на виплати у Сумській області. Гроші отримають внутрішні переселенці та біженці. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації