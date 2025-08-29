Відео
Україна
ВПО для оренди житла — де виплатять додаткову допомогу

Гроші ВПО для оренди житла — де виплатять додаткову допомогу

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 08:45
Оренда житла ВПО — кому виплатять нову допомогу наприкінці літа 2025 року
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати гроші, щоб сплатити за оренду житла. Фінансову допомогу сім'ям надає благодійний фонд "СОС. Дитячі містечка".

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Хто отримає виплати

Хто отримає виплати

Гроші на оренду житла отримають сім'ї з дітьми, які належать до однієї з трьох категорій, йдеться на сайті організації. Йдеться про:

  • дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) і прийомні сім'ї (ПС), де вихователі або прийомні батьки є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • багатодітні сім'ї (де виховуються троє й більше дітей) зі статусом ВПО. Перевага буде у сім'ях, які стали переселенцями з початком повномасштабного вторгнення РФ;
  • опікуни та піклувальники — ВПО, які мають опіку над дітьми віком до 18 років.

Допомогу отримають жителі Києва та ще 14 областей, а саме:

  • Волинської;
  • Дніпропетровської;
  • Закарпатської;
  • Запорізької;
  • Івано-Франківської;
  • Київської;
  • Львівської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Полтавської;
  • Сумської;
  • Херсонської;
  • Чернівецької;
  • Чернігівської.

Як отримати виплати

Для українців відкрита онлайн-реєстрація на офіційному сайті фонду. Далі сім'ї мають підтвердити дані, після чого їм нарахують гроші для оренди житла.  

Раніше ми розповідали, що у  серпні ВПО можуть приєднатися до програми від БФ "Карітас України". Їм нададуть гроші на оренду житла. Дізнавайтесь також, в кого з українців зростуть пенсії з вересня 2025 року

виплати житло оренда ВПО гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
