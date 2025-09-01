Виплати для ВПО від Карітас — кому нададуть до 32 тис. грн

Гранти від Карітас — хто з ВПО отримає до 32 тис. грн допомоги
Благодійний фонд "Caritas Spes Lviv Archdiocese" надасть фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Сума допомоги становитиме до 32 тис. гривень.
Про це інформує пресцентр фонду у соцмережі Facebook.
Детальніше про грантову програму від Карітас
Йдеться про реалізацію проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка". Метою проєкту є надання фінпідтримки домогосподарствам з числа внутрішніх переселенців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни для поліпшення економічного стану шляхом виробництва сільськогосподарських продуктів, заняття тваринництвом чи будь-яким іншим видом діяльності.
"Мрієте розпочати власну справу чи отримати нову професію? Ми — поруч і готові вас підтримати! Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголошує старт Першого етапу проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка", — йдеться у повідомленні.
Проєкт охопить чотири регіони:
- Львівський;
- Тернопільський;
- Івано-Франківський;
- Чернівецький.
Долучитися до програми зможуть внутрішньо переміщені особи за умови відсутності аналогічної допомоги на с/г діяльність від РМ Карітас-Спес Україна чи інших фондів в Україні цьогоріч.
Розмір допомоги та як подати заявку
Підтримка передбачає надання багатоцільових сільськогосподарських грантів, бізнес-грантів та на професійне навчання і перекваліфікацію у сумі до 32,4 тис. грн.
Багатоцільові сільськогосподарські гранти дозволяється використати на: придбання насіння, добрив, кормів, техобладнання, дрібної рогатої худоби; на птахівництво, садівництво, ягідництво, ветдопомогу, ремонти.
Бізнес-гранти можна витратити на торгівлю, надання послуг, виробництво, ремонти.
Кошти на професійне навчання і перекваліфікацію можна використати на отримання нової професії, курси тривалістю не більш ніж шість місяців (окрім оплати навчання у вузах та інших закладах освіти тривалістю більші ніж пів року).
Заявку можна подати, заповнивши спеціальну форму, до 30 вересня 2025 року.
