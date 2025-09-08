Выплаты для ВПЛ в Украине — кто может потерять до конца 2025 года

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать государственную поддержку на проживание благодаря решению правительства об очередном пролонгировании соответствующей программы до февраля 2026 года. Однако некоторые могут потерять соответствующую помощь из-за неокторых требований.

Об этом рассказывает редакция "Новини.LIVE", ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

Подробнее о программе поддержки ВПЛ

По данным Минсоцполитики, денежную помощь будут выплачивать в дальнейшем ежемесячно каждому члену семьи из числа уязвимых категорий переселенцев. Размер выплат составит:

2 тыс. грн — на одного взрослого гражданина;

3 тыс. грн — на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.

По правилам, предусмотрены следующие требования по срокам предоставления выплат:

на полгода с даты обращения за помощью — независимо от дня написания заявления;

общий срок выплаты средств не может превышать 12 месяцев.

Претендовать на выплаты могут семьи, которые имеют:

несовершеннолетних детей до 18 лет, а также студентов и учеников, обучающихся на дневной форме в вузах от 18 до 23 лет;

пожилых людей (которые имеют пенсию);

лиц, имеющих инвалидность/детей с инвалидностью;

граждан, которые проходят лечение/реабилитацию после полученного ранения в результате боевых действий.

Кому грозит потеря выплат до конца года

Потерять выплаты до конца года могут трудоспособные лица, которые после трех месяцев с момента назначения пособия не выполнили одно из следующих требований:

не трудоустроились;

не зарегистрировались в центре занятости;

не открыли ФЛП, не получили грантов, ваучеров на обучение или повышение квалификации.

Также граждан могут лишить помощи, если среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве превысит 9,44 тыс. грн.

Также помощь прекратят в случае:

возвращения семьи-ВПЛ на свой старый адрес проживания;

в случае выезда за границу на более чем 30 дней подряд или более 60 дней суммарно за полгода.

Обо всех изменениях обстоятельств (в случае выезда/трудоустройства) нужно сообщать ПФУ лично, по почте или онлайн.



