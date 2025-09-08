Выплаты для ВПЛ в Украине — кто может потерять до конца 2025 года

Выплаты для переселенцев — кого лишат поддержки в 2025 году
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать государственную поддержку на проживание благодаря решению правительства об очередном пролонгировании соответствующей программы до февраля 2026 года. Однако некоторые могут потерять соответствующую помощь из-за неокторых требований.
Подробнее о программе поддержки ВПЛ
По данным Минсоцполитики, денежную помощь будут выплачивать в дальнейшем ежемесячно каждому члену семьи из числа уязвимых категорий переселенцев. Размер выплат составит:
- 2 тыс. грн — на одного взрослого гражданина;
- 3 тыс. грн — на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.
По правилам, предусмотрены следующие требования по срокам предоставления выплат:
- на полгода с даты обращения за помощью — независимо от дня написания заявления;
- общий срок выплаты средств не может превышать 12 месяцев.
Претендовать на выплаты могут семьи, которые имеют:
- несовершеннолетних детей до 18 лет, а также студентов и учеников, обучающихся на дневной форме в вузах от 18 до 23 лет;
- пожилых людей (которые имеют пенсию);
- лиц, имеющих инвалидность/детей с инвалидностью;
- граждан, которые проходят лечение/реабилитацию после полученного ранения в результате боевых действий.
Кому грозит потеря выплат до конца года
Потерять выплаты до конца года могут трудоспособные лица, которые после трех месяцев с момента назначения пособия не выполнили одно из следующих требований:
- не трудоустроились;
- не зарегистрировались в центре занятости;
- не открыли ФЛП, не получили грантов, ваучеров на обучение или повышение квалификации.
Также граждан могут лишить помощи, если среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве превысит 9,44 тыс. грн.
Также помощь прекратят в случае:
- возвращения семьи-ВПЛ на свой старый адрес проживания;
- в случае выезда за границу на более чем 30 дней подряд или более 60 дней суммарно за полгода.
Обо всех изменениях обстоятельств (в случае выезда/трудоустройства) нужно сообщать ПФУ лично, по почте или онлайн.
