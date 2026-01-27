Відео
Головна Фінанси Виплати для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи 2026 — нові суми

Виплати для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи 2026 — нові суми

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:01
Виплати для людей з інвалідністю І-ІІІ групи — як змінився розмір та як отримати
Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

У 2026 році в Україні діє програма фінансової допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Відомо, хто саме може претендувати на відповідну підтримку та які передбачені розміри виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Читайте також:

Хто має право на грошову допомогу та розмір у 2026 році

Згідно з нормами законодавства, претендувати на грошову допомогу можуть громадяни, яким була встановлена інвалідність з дитинства, а також діти з інвалідністю до 18 років. 

Державна підтримка осіб з інвалідністю з дитинства призначається на весь час інвалідності. 

Така послуга доступна не лише українцям, а й іноземцям та особам без громадянства зі статусом біженців в Україні. 

Розміри виплат у 2026 році зросли завдяки підвищенню рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І тепер передбачені такі суми:

  1. Для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи: 100% відсотків прожиткового мінімуму (2,59 тис. грн);
  2. Для осіб з інвалідністю з дитинства другої групи: 80% відсотків прожиткового мінімуму (2,07 тис. грн);
  3. Для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи: 60% відсотків прожиткового мінімуму (1,55 тис. грн);
  4. Для дітей з інвалідністю віком до 18 років: 70% прожиткового мінімуму (1,81 тис. грн).

Як оформити фінансову допомогу

Для того, щоб отримати право на регулярні виплати від держави, необхідно подати відповідну заяву та документи особисто чи дистанційно.

Зокрема, щоб подати запит на призначення виплат онлайн, потрібно виконати такі кроки:

  • на поталі "Дія" необхідно натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;
  • вказати, для кого необхідно отримати допомогу;
  • обрати вид допомоги, яку потрібно отримати, та спосіб;
  • додати сканкопії або фото документів;
  • перевірити дані, підписати електронним підписом або Дія.Підписом;
  • надіслати заяву.

Інформація про статус розгляду заяви відобразиться в особистому е-кабінеті на порталі "Дія".

Раніше ми повідомляли, що громадяни, які отримали інвалідність через травми від вибухонебезпечних предметів, мають право на допомогу від 7 тис. грн. Для цього необхідно відповідати певним правилам. 

Також ми розповідали, що у трьох регіонах триває реєстрація на гранти для ведення бізнесу. Кошти передбачені вразливим категоріям громадян.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
