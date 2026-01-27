Виплати для пенсіонерів і не тільки — хто в списку на допомогу від UNHCR

Чоловік та жінка з паперами. Фото: Freepik

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) UNHCR Ukraine оголосило реєстрацію у програмі підтримки жителів однієї з прифронтових громад. Виплати доступні тільки кільком категоріям громадян, зокрема людям похилого віку.

Про це йдеться в оприлюдненій інформації організації у Telegram.

Детальніше про програму допомоги для прифронтових громад

UNHCR Ukraine у новому році продовжує надавати допомогу біженцям, шукачам притулку та переселенцям під час війни.

Зокрема, 28 січня виплати зможуть оформити жителі прифронтової Кролевецької громади Сумської області. Претендентам нададуть фіндопомогу у розмірі 3,6 тис. грн на кожну особу в родині (терміном три місяці). Максимальна виплата дорівнюватиме 10,8 тис. грн.

Подати заявку зможуть такі категорії громадян:

Переселенці, які залишили небезпечні регіони за попередні шість місяців/прибули на свою колишню адресу проживання); Біженці, які були змушені виїхати з країни через війну після 24 лютого 2022 року, однак згодом повернулися на батьківщину.

Право на фіндопомогу для цих категорій громадян може бути надане за умови відсутності аналогічної підтримки від інших фондів протягом останніх трьох місяців.

Також важливо мати одну з вразливостей:

самотній батько/мати з неповнолітніми літніми дітьми, громадянами похилого віку від 55 років;

люди старшого та похилого віку, яким від 55 років;

громадяни, яким більш ніж 55 років, які виховують неповнолітніх дітей;

особи з групою інвалідності/тяжкими хворобами.

Фінансово-економічний стан: має бути низьким: дохід на одну особу в родині не має перевищувати 6,3 тис. грн.

Як оформити допомогу у Сумській області

Згідно з правилами, жителі м. Кролевець зможуть зареєструватися у програмі на виплати на 28 січня. Там буде працювати мобільна бригада. Адреса прийому: по. Миру, 2 (центр культури) з 12.00 до 14.00.

"До уваги мешканців Кролевецької громади!Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 28 січня 2025 (середа)", — йдеться у повідомленні.

Записатися на попередній прийом можна за номером: 063 182 68 38.

