Главная Финансы Выплаты для лиц с инвалидностью І-ІІІ группы 2026 — новые суммы

Выплаты для лиц с инвалидностью І-ІІІ группы 2026 — новые суммы

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:01
Выплаты для людей с инвалидностью I-III группы — как изменился размер и как получить
Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В 2026 году в Украине действует программа финансовой помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Известно, кто именно может претендовать на соответствующую поддержку и какие предусмотрены размеры выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Читайте также:

Кто имеет право на денежную помощь и размер в 2026 году

Согласно нормам законодательства, претендовать на денежную помощь могут граждане, которым была установлена инвалидность с детства, а также дети с инвалидностью до 18 лет.

Государственная поддержка лиц с инвалидностью с детства назначается на все время инвалидности.

Такая услуга доступна не только украинцам, но и иностранцам и лицам без гражданства со статусом беженцев в Украине.

Размеры выплат в 2026 году выросли благодаря повышению уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. И теперь предусмотрены следующие суммы:

  1. Для лиц с инвалидностью с детства первой группы: 100% процентов прожиточного минимума (2,59 тыс. грн);
  2. Для лиц с инвалидностью с детства второй группы: 80% процентов прожиточного минимума (2,07 тыс. грн);
  3. Для лиц с инвалидностью с детства третьей группы: 60% процентов прожиточного минимума (1,55 тыс. грн);
  4. Для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет: 70% прожиточного минимума (1,81 тыс. грн).

Как оформить финансовую помощь

Для того, чтобы получить право на регулярные выплаты от государства, необходимо подать соответствующее заявление и документы лично или дистанционно.

В частности, чтобы подать запрос на назначение выплат онлайн, нужно выполнить следующие шаги:

  • на портале "Дія" необходимо нажать "Подать заявление" и авторизоваться;
  • указать, для кого необходимо получить помощь;
  • выбрать вид помощи, которую нужно получить, и способ;
  • добавить сканкопии или фото документов;
  • проверить данные, подписать электронной подписью или Дія.Подписью;
  • отправить заявление.

Информация о статусе рассмотрения заявления отобразится в личном е-кабинете на портале "Дія".

Ранее мы сообщали, что граждане, которые получили инвалидность из-за травм от взрывоопасных предметов, имеют право на помощь от 7 тыс. грн. Для этого необходимо соответствовать определенным правилам.

Также мы рассказывали, что в трех регионах продолжается регистрация на гранты для ведения бизнеса. Средства предусмотрены уязвимым категориям граждан.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
