Виплати для людей з інвалідністю І-ІІІ груп — кому передбачені 7 тис. грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

Українським громадянам з інвалідністю, які постраждали через вибухонебезпечні предмети, держава надає разову грошову допомогу. Право на компенсацію гарантують у разі дотримання певних умов.

Про це йдеться в законі "Про протимінну діяльність в Україні".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про одноразову компенсацію

Одноразова компенсація передбачається тим громадянам, яким встановили інвалідність, що виникла через ушкодження, спричинені вибухонебезпечними предметами. Необхідно мати висновок, наданий:

лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я — для неповнолітніх осіб;

медико-соціальною експертною комісією — для повнолітніх громадян, яким понад 18 років.

Виплату можуть призначити за умови звернення за її оформленням протягом 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з отриманими ушкодженнями.

Розмір компенсації визначають у кратному розмірі прожиткового мінімуму непрацездатних громадян станом на 1 січня 2026 року:

Для осіб з інвалідністю першої групи — п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму — 12 975 грн; Для осіб з інвалідністю другої групи — чотирикратний розмір прожиткового мінімуму — 10 380 грн; Для осіб з інвалідністю третьої групи — трикратний розмір прожиткового мінімуму — 7 785 грн; Для дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років — п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму — 12 975 грн; Для дітей з інвалідністю до 18 років — чотирикратний розмір прожиткового мінімуму — 10 380 грн.

Водночас, у разі зміни групи інвалідності суму компенсаційної виплати не перерахують.

Як оформити компенсаційні виплати

За інформацію Пенсійного фонду, для оформлення компенсаційної виплати необхідно зібрати спеціальний пакет документів. Громадяни мають подати відповідну заяву, додавши:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження для осіб до 14 років;

рішення влади про встановлення над дитиною-сиротою/дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, про влаштування на цілодобове перебування до закладів.

Відповідні документи можна подати через портал е-послуг або застосунок ПФУ, "Дію", відділення Пенсійного фонду, сільські, селищні, міські ради, ЦНАПи або засоби поштового зв’язку.

Раніше ми повідомляли, що в Сумах діє програма підтримки пенсіонерів Агенцією ООН. В її рамках можна отримати 10,8 тис. грн.

Також ми розповідали, що українці можуть отримати допомогу від БФ "Карітас". Виплати нададуть на пів року.