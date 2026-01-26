Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Разова допомога від держави — хто може отримати 7 тис. грн

Разова допомога від держави — хто може отримати 7 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 12:00
Виплати для людей з інвалідністю І-ІІІ груп — кому передбачені 7 тис. грн
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

Українським громадянам з інвалідністю, які постраждали через вибухонебезпечні предмети, держава надає разову грошову допомогу. Право на компенсацію гарантують у разі дотримання певних умов.  

Про це йдеться в законі "Про протимінну діяльність в Україні".

Реклама
Читайте також:

Детальніше про одноразову компенсацію 

Одноразова компенсація передбачається тим громадянам, яким встановили інвалідність, що виникла через ушкодження, спричинені вибухонебезпечними предметами. Необхідно мати висновок, наданий:

  • лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я — для неповнолітніх осіб;
  • медико-соціальною експертною комісією — для повнолітніх громадян, яким понад 18 років.

Виплату можуть призначити за умови звернення за її оформленням протягом 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з отриманими ушкодженнями.

Розмір компенсації визначають у кратному розмірі прожиткового мінімуму непрацездатних громадян станом на 1 січня 2026 року:

  1. Для осіб з інвалідністю першої групи — п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму — 12 975 грн;
  2. Для осіб з інвалідністю другої групи — чотирикратний розмір прожиткового мінімуму — 10 380 грн;
  3. Для осіб з інвалідністю третьої групи — трикратний розмір прожиткового мінімуму — 7 785 грн;
  4. Для дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років — п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму — 12 975 грн;
  5. Для дітей з інвалідністю до 18 років — чотирикратний розмір прожиткового мінімуму — 10 380 грн.

Водночас, у разі зміни групи інвалідності суму компенсаційної виплати не перерахують.

Як оформити компенсаційні виплати

За інформацію Пенсійного фонду, для оформлення компенсаційної виплати необхідно зібрати спеціальний пакет документів. Громадяни мають подати відповідну заяву, додавши:

  • паспорт/документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження для осіб до 14 років;
  • рішення влади про встановлення над дитиною-сиротою/дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, про влаштування на цілодобове перебування до закладів.

Відповідні документи можна подати через портал е-послуг або застосунок ПФУ, "Дію", відділення Пенсійного фонду, сільські, селищні, міські ради, ЦНАПи або засоби поштового зв’язку. 

Раніше ми повідомляли, що в Сумах діє програма підтримки пенсіонерів Агенцією ООН. В її рамках можна отримати 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українці можуть отримати допомогу від БФ "Карітас". Виплати нададуть на пів року. 

виплати фінансова допомога гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації