Виплати опікунам дітей, позбавлених батьківського піклування — які діють умови у 2025 році

Українське законодавство гарантує надання фінансової допомоги опікунам дітей, які залишилися без батьківського піклування. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які діють правила щодо такого виду підтримки.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Правила надання допомоги опікунам дітей

Як зазначають у фонді, громадянам, які планують оформити опіку над дитиною без батьківського піклування і на яку виплачується пенсія у зв'язку з втратою годувальника, передбачена допомога, однак з певними умовами.

Згідно з правилами, допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначають громадянам, яких було призначено опікунами чи піклувальниками.

Йдеться про дітей, які через смерть батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби чи з інших факторів залишилися без батьківського піклування та отримали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

У 2025 році допомогу надають у такому розмірі:

2,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;

3,5 прожиткового мінімуму на дитину з інвалідністю відповідного віку.

При цьому, якщо на таку дитину виплачується пенсія, аліменти, стипендія або інша фіндопомога (крім соцдопомоги на дітей з інвалідністю), то розмір допомоги становить різницю між належним розміром та середньомісячною сумою цих виплат за попередній рік.

"У разі передачі дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю до розрахунку розміру допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", — йдеться у повідомленні.

Термін надання допомоги та як оформити

Щодо періоду призначення, то допомога оформлюється на 12 місяців з дати звернення (з автоматичним пролонгуванням). Її виплачують щомісяця до досягнення дитиною повноліття (18 років). Водночас, на відповідну допомогу опікуни не матимуть права, якщо дитина перебуває на повному держутриманні.

Для того, щоб оформити відповідну допомогу, заявники мають зібрати такий пакет документів:

заява на призначення допомоги;

документ, що посвідчує громадянина, що є заявником;

ідентифікаційний код;

документ з органу опіки та піклування або суду, де йдеться про рішення встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою/дитиною, позбавленою батьківського піклування;

свідоцтво про народження;

довідка про реєстрацію адреси проживання опікуна (піклувальника) та дитини (якщо є вихованцем навчального закладу, що не фінансується з бюджету);

довідка про суму пенсії, аліментів, стипендії чи держдопомоги, що отримує опікун/ піклувальник (оскільки у разі одержання пенсії на дитину враховують її розмір);

медичний висновок про неповнолітню дитину з інвалідністю, виданий у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я.

Подати заяву з документами можна такими способами:

у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

онлайн через сайт електронних послуг ПФУ;

поштою — на адресу органу Пенсійного фонду.

