Допомога ВПО — чи вплине на призначення грошове забезпечення

Допомога ВПО — чи вплине на призначення грошове забезпечення

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 12:16
Грошове забезпечення у ЗСУ — чи вплине отримання держдопомоги ВПО
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) у 2025 році продовжують отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Водночас у родинах багатьох переселенців є військові, які мають грошове забезпечення за свою службу. Тож українців цікавить, чи враховують ці виплати до середньомісячного сукупного доходу ВПО під час оформлення житлової субсидії.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" пояснили, що потрібно про це знати. 

Що розповіли юристи

Що розповіли юристи

Як йдеться у повідомленні, до середньомісячного сукупного доходу не враховуються разові допомоги (наприклад, компенсації чи одноразові соціальні виплати) та грошове забезпечення військових у період їхньої безпосередньої участі в бойових діях.

"Логіка проста: якщо це разова підтримка чи спеціальні виплати під час виконання військових завдань — вони не повинні впливати на право родини на інші види допомоги", — зауважили юристи.

Щодо грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців, то держава передбачила, що у сімей є права на щомісячні виплати за військового, який:

  • перебуває в полоні;
  • інтернований;
  • визнаний безвісно відсутнім.

Нарахування відбуваються до моменту, поки не втратив чинність відповідний наказ командира, або ж — до моменту появи рішення суду про визнання людини відсутньою чи оголошення померлою. Ці виплати надходять щомісячно, тому вони включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Отже, якщо родина ВПО отримує одноразову допомогу чи компенсацію — ці гроші не враховуються при обчисленні доходу. Інша справа — виплата щомісячного грошового забезпечення за захисника, якого вважають зниклим безвісти, — такі нарахування включаються до середньомісячного доходу.

Нагадаємо, у ВПО є можливість отримати 43 тисячі гривень на покращення житлових умов. Програма з надання грошової допомоги діє для переселенців у Вінницькій області. Дізнавайтесь також, хто з ВПО ризикує втратити державну підтримку.

