Виплати від УВКБ ООН — для кого доступна програма міжнародної фіндопомоги

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одній з українських областей до кінця робочого тижня працюватиме мобільна група для реєстрації на програму багатоцільової грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про можливість подати заявку на виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Для кого доступна програма міжнародної фіндопомоги

Глобальна міжурядова організація УВКБ ООН, діяльність якої пов'язана з порятунком життів, захистом прав громадян реалізує програму допомоги у низці міст Сумської області. Зокрема, на найближчі дні на виплати можуть записатися жителі Охтирської та Кролевецької громади.

Йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб та біженців, які або не мають змоги повернутися до власних осель, або мають фінансові труднощі, повернувшись додому після виїзду під час повномасштабної війни.

Кожному члену родини заявника, кого війна змусила залишати власні оселі, передбачена грошова допомога у розмірі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці).

Згідно з умовами програми, скористатися правом отримати кошти можуть ті громадяни, які не отримували подібну допомогу від інших українських чи міжнародних фондів за останні три місяці. Також щодо внутрішніх переселенців, то право на виплати отримають ті, хто залишив оселю або повернувся додому після переміщення не більш ніж пів року тому.

Громадяни, які гарантовано отримають допомогу:

неповні родини (батько/матір/опікун), де є діти до 18 років чи особи старшого віку, яким понад 55 років;

домогосподарства, де є лише громадяни, вік яких перевищує 55 років;

особи похилого віку, які очолюють родину та виховують неповнолітніх дітей;

родини, де є особи з інвалідністю/тяжкими захворюваннями.

Організатори звертатимуть увагу на фінансовий стан громадян, щомісячний дохід яких на одну особу у родині не повинен бути більшим за 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на грошову допомогу

За інформацією УВКБ ООН, українці, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть взяти участь у програмі за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38. У найближчі дні заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН:

понеділок, 15 вересня, у м. Охтирка (Охтирська ТГ), адреса прийому — вул. Паркова, 2А (міський центр культури та дозвілля "Кнєжа"), години роботи: 11:30 — 15:30.

вівторок, 16 вересня, у м. Кролевець (Кролевецька ТГ) за адресою прийому — пл.Миру, 2 (центр культури), години роботи: 12:00-15:00.

