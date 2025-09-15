Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси УВКБ ООН приймає заявки на 10,8 тис. грн — де і від кого

УВКБ ООН приймає заявки на 10,8 тис. грн — де і від кого

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:00
Виплати від УВКБ ООН — для кого доступна програма міжнародної фіндопомоги
Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одній з українських областей до кінця робочого тижня працюватиме мобільна група для реєстрації на програму багатоцільової грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про можливість подати заявку на виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Для кого доступна програма міжнародної фіндопомоги

Глобальна міжурядова організація УВКБ ООН, діяльність якої пов'язана з порятунком життів, захистом прав громадян реалізує програму допомоги у низці міст Сумської області. Зокрема, на найближчі дні на виплати можуть записатися жителі Охтирської та Кролевецької громади.

Йдеться про підтримку внутрішньо переміщених осіб та біженців, які або не мають змоги повернутися до власних осель, або мають фінансові труднощі, повернувшись додому після виїзду під час повномасштабної війни.

Кожному члену родини заявника, кого війна змусила залишати власні оселі, передбачена грошова допомога у розмірі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці). 

Згідно з умовами програми, скористатися правом отримати кошти можуть ті громадяни, які не отримували подібну допомогу від інших українських чи міжнародних фондів за останні три місяці. Також щодо внутрішніх переселенців, то право на виплати отримають ті, хто залишив оселю або повернувся додому після переміщення не більш ніж пів року тому.

Громадяни, які гарантовано отримають допомогу:

  • неповні родини (батько/матір/опікун), де є діти до 18 років чи особи старшого віку, яким понад 55 років;
  • домогосподарства, де є лише громадяни, вік яких перевищує 55 років;
  • особи похилого віку, які очолюють родину та виховують неповнолітніх дітей;
  • родини, де є особи з інвалідністю/тяжкими захворюваннями.

Організатори звертатимуть увагу на фінансовий стан громадян, щомісячний дохід яких на одну особу у родині не повинен бути більшим за 5,4 тис. грн.

Як подати заявку на грошову допомогу 

За інформацією УВКБ ООН, українці, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть взяти участь у програмі за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38. У найближчі дні заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН: 

  • понеділок, 15 вересня, у м. Охтирка (Охтирська ТГ), адреса прийому — вул. Паркова, 2А (міський центр культури та дозвілля "Кнєжа"), години роботи: 11:30 — 15:30.
  • вівторок, 16 вересня, у м. Кролевець (Кролевецька ТГ) за адресою прийому — пл.Миру, 2 (центр культури), години роботи: 12:00-15:00.

Раніше ми писали, кому з українців призначають разову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, пов'язану з агресією РФ. Йдеться про суму від 200 тис. грн.   

Також ми розповідали про те, що українці можуть отримати гранти до 3 тис. доларів на бізнес. Програму з надання виплат реалізовують у шести областях. 

виплати ПФУ фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації