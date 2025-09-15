Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты для опекунов детей — какие правила предоставления помощи

Выплаты для опекунов детей — какие правила предоставления помощи

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:03
Выплаты опекунам детей, лишенных родительской опеки — какие действуют условия в 2025 году
Малолетний ребенок со взрослыми. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует предоставление финансовой помощи опекунам детей, оставшихся без родительской опеки. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие действуют правила по такому виду поддержки.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Правила предоставления помощи опекунам детей

Как отмечают в фонде, гражданам, которые планируют оформить опеку над ребенком без родительской опеки и на которого выплачивается пенсия в связи с потерей кормильца, предусмотрена помощь, однако с определенными условиями.

Согласно правилам, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается гражданам, которые были назначены опекунами или попечителями.

Речь идет о детях, которые из-за смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни или по другим факторам остались без родительской опеки и получили статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

В 2025 году помощь предоставляют в таком размере:

  • 2,5 прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста;
  • 3,5 прожиточного минимума на ребенка с инвалидностью соответствующего возраста.

При этом, если на такого ребенка выплачивается пенсия, алименты, стипендия или другая финпомощь (кроме соцпомощи на детей с инвалидностью), то размер помощи составляет разницу между надлежащим размером и среднемесячной суммой этих выплат за предыдущий год.

"В случае передачи ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, под опеку или попечительство или устройства в детский дом семейного типа, приемную семью в расчет размера помощи на такого ребенка не включается размер назначенной государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", — говорится в сообщении.

Срок предоставления помощи и как оформить

Относительно периода назначения, то помощь оформляется на 12 месяцев с даты обращения (с автоматическим пролонгированием). Ее выплачивают ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия (18 лет). В то же время, на соответствующую помощь опекуны не будут иметь права, если ребенок находится на полном гособеспечении.

Для того, чтобы оформить соответствующую помощь, заявители должны собрать такой пакет документов:

  • заявление на назначение помощи;
  • документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося заявителем;
  • идентификационный код;
  • документ из органа опеки и попечительства или суда, где говорится о решении установления опеки или попечительства над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки;
  • свидетельство о рождении;
  • справка о регистрации адреса проживания опекуна (попечителя) и ребенка (если является воспитанником учебного заведения, которое не финансируется из бюджета);
  • справка о сумме пенсии, алиментов, стипендии или госпомощи, которую получает опекун/ попечитель (поскольку в случае получения пенсии на ребенка учитывают ее размер);
  • медицинское заключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

Подать заявление с документами можно следующими способами:

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • онлайн через сайт электронных услуг ПФУ;
  • почтой — в адрес органа Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, кто из украинцев может получить финпомощь за вред жизни и здоровью из-за агрессии России. Речь идет о сумме от 200 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в одном из регионов доступна денежная помощь от УВКБ ООН. Известно, кто может оформить выплаты в сентябре 2025 года.

выплаты дети деньги помощь дети-сироты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации