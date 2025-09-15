Выплаты опекунам детей, лишенных родительской опеки — какие действуют условия в 2025 году

Выплаты для опекунов детей — какие правила предоставления помощи
Украинское законодательство гарантирует предоставление финансовой помощи опекунам детей, оставшихся без родительской опеки. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие действуют правила по такому виду поддержки.
Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.
Правила предоставления помощи опекунам детей
Как отмечают в фонде, гражданам, которые планируют оформить опеку над ребенком без родительской опеки и на которого выплачивается пенсия в связи с потерей кормильца, предусмотрена помощь, однако с определенными условиями.
Согласно правилам, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается гражданам, которые были назначены опекунами или попечителями.
Речь идет о детях, которые из-за смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни или по другим факторам остались без родительской опеки и получили статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.
В 2025 году помощь предоставляют в таком размере:
- 2,5 прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста;
- 3,5 прожиточного минимума на ребенка с инвалидностью соответствующего возраста.
При этом, если на такого ребенка выплачивается пенсия, алименты, стипендия или другая финпомощь (кроме соцпомощи на детей с инвалидностью), то размер помощи составляет разницу между надлежащим размером и среднемесячной суммой этих выплат за предыдущий год.
"В случае передачи ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, под опеку или попечительство или устройства в детский дом семейного типа, приемную семью в расчет размера помощи на такого ребенка не включается размер назначенной государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", — говорится в сообщении.
Срок предоставления помощи и как оформить
Относительно периода назначения, то помощь оформляется на 12 месяцев с даты обращения (с автоматическим пролонгированием). Ее выплачивают ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия (18 лет). В то же время, на соответствующую помощь опекуны не будут иметь права, если ребенок находится на полном гособеспечении.
Для того, чтобы оформить соответствующую помощь, заявители должны собрать такой пакет документов:
- заявление на назначение помощи;
- документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося заявителем;
- идентификационный код;
- документ из органа опеки и попечительства или суда, где говорится о решении установления опеки или попечительства над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки;
- свидетельство о рождении;
- справка о регистрации адреса проживания опекуна (попечителя) и ребенка (если является воспитанником учебного заведения, которое не финансируется из бюджета);
- справка о сумме пенсии, алиментов, стипендии или госпомощи, которую получает опекун/ попечитель (поскольку в случае получения пенсии на ребенка учитывают ее размер);
- медицинское заключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения.
Подать заявление с документами можно следующими способами:
- в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
- онлайн через сайт электронных услуг ПФУ;
- почтой — в адрес органа Пенсионного фонда.
