Выплаты опекунам детей, лишенных родительской опеки — какие действуют условия в 2025 году

Украинское законодательство гарантирует предоставление финансовой помощи опекунам детей, оставшихся без родительской опеки. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие действуют правила по такому виду поддержки.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Правила предоставления помощи опекунам детей

Как отмечают в фонде, гражданам, которые планируют оформить опеку над ребенком без родительской опеки и на которого выплачивается пенсия в связи с потерей кормильца, предусмотрена помощь, однако с определенными условиями.

Согласно правилам, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается гражданам, которые были назначены опекунами или попечителями.

Речь идет о детях, которые из-за смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни или по другим факторам остались без родительской опеки и получили статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

В 2025 году помощь предоставляют в таком размере:

2,5 прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста;

3,5 прожиточного минимума на ребенка с инвалидностью соответствующего возраста.

При этом, если на такого ребенка выплачивается пенсия, алименты, стипендия или другая финпомощь (кроме соцпомощи на детей с инвалидностью), то размер помощи составляет разницу между надлежащим размером и среднемесячной суммой этих выплат за предыдущий год.

"В случае передачи ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, под опеку или попечительство или устройства в детский дом семейного типа, приемную семью в расчет размера помощи на такого ребенка не включается размер назначенной государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", — говорится в сообщении.

Срок предоставления помощи и как оформить

Относительно периода назначения, то помощь оформляется на 12 месяцев с даты обращения (с автоматическим пролонгированием). Ее выплачивают ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия (18 лет). В то же время, на соответствующую помощь опекуны не будут иметь права, если ребенок находится на полном гособеспечении.

Для того, чтобы оформить соответствующую помощь, заявители должны собрать такой пакет документов:

заявление на назначение помощи;

документ, удостоверяющий личность гражданина, являющегося заявителем;

идентификационный код;

документ из органа опеки и попечительства или суда, где говорится о решении установления опеки или попечительства над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки;

свидетельство о рождении;

справка о регистрации адреса проживания опекуна (попечителя) и ребенка (если является воспитанником учебного заведения, которое не финансируется из бюджета);

справка о сумме пенсии, алиментов, стипендии или госпомощи, которую получает опекун/ попечитель (поскольку в случае получения пенсии на ребенка учитывают ее размер);

медицинское заключение о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

Подать заявление с документами можно следующими способами:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

онлайн через сайт электронных услуг ПФУ;

почтой — в адрес органа Пенсионного фонда.

