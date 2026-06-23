Допомога малозабезпеченим у липні: хто отримає гроші та чому можуть відмовити

Жінка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні малозабезпеченим сім’ям продовжать платити допомогу. Держава об'єднала кілька соціальних виплат в одну базову. Відомо, хто може розраховувати на гроші, скільки нарахують та коли можуть відмовити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Хто може претендувати на виплати

Базова соціальна допомога охоплює одразу кілька видів виплат:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати одиноким матерям та батькам;

допомогу багатодітним родинам;

тимчасову допомогу дітям, які не отримують аліменти;

підтримку осіб без права на пенсію;

допомогу людям з інвалідністю.

Скільки можна отримати

Сума виплат розраховується індивідуально і залежить від того, скільки людей живе в родині та який у них дохід. У липні для розрахунку використовують базову величину 4 500 гривень.

Таку суму закладають для:

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першого члена родини;

дітей до 18 років;

осіб з інвалідністю I та II груп.

Для інших повнолітніх членів сім'ї враховується 70% цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Після цього визначають загальний базовий показник для родини та віднімають від нього середньомісячний дохід сім'ї за останні три місяці.

Отримана різниця і буде сумою, яку виплатить держава.

Наприклад, якщо у родині двоє дорослих та одна дитина, базовий розрахунковий показник становитиме 12 150 гривень. Якщо середній щомісячний дохід такої сім'ї складає 7 020 гривень, держава може доплачувати ще 5 130 гривень щомісяця.

Кому можуть відмовити

Автоматично гроші не виплатять. Існує декілька обмежень, які можуть стати причиною відмови:

Безробіття. Якщо працездатні члени родини понад три місяці поспіль офіційно не працюють, не навчаються, не служать у ЗСУ, не мають статусу ФОП і при цьому не стоять на обліку в центрі зайнятості. Великі покупки. Якщо хтось із членів родини протягом останнього року купив щось дороге або відклав на заощадження суму понад 100 тисяч гривень. Винятком є лише витрати на лікування, оплату навчання чи комунальних послуг. Майно. Якщо родина має у власності більше ніж одну квартиру чи будинок, або володіє кількома автомобілями, яким менше 15 років.

Як подати заяву

Оформити допомогу можна як онлайн, так і особисто. Заяви приймають через портал Пенсійного фонду України або застосунок "Дія". Також подати документи можна у ЦНАПах, сервісних центрах Пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування та поштою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати підвищені пенсії. Йдеться про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яким встановили інвалідність через катастрофу. У липні розмір виплат для окремих категорій може перевищувати 20 000 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому доплатять від 450 до 3 100 гривень у серпні. Пенсіонерам можуть нарахувати додаткові разові виплати до Дня Незалежності. Частина з них прийде автоматично, а для решти потрібно подати заяву.