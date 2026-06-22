Мінімальна пенсія в Україні: кому ПФУ нарахує 20 650 грн у липні

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує одній категорії громадян мінімальну пенсію у сумі 20 650 грн. Сума відповідної виплати суттєво перевищує стандартний рівень мінімальних виплат (2 595 грн), а для отримання права на неї необхідно мати спеціальний статус.

Про те, кому можна оформити підвищені виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому обіцяють нарахування пенсії у 20 650 грн у липні

ПФУ виплачує підвищені щомісячні державні гарантії громадянам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою.

Мінімальні пенсійні виплати ліквідаторам ЧАЕС регулює закон 1584-ІХ "Про внесення змін до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Зокрема, у 2026 році право на суму у 20 653 грн з урахуванням усіх надбавок та підвищень надане особам з інвалідністю першої групи.

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Норми законодавства передбачають встановлення мінімальної суми пенсії у відсотках залежно від показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески за минулий рік. Цьогоріч він перебуває на рівні 20 653 грн і є основою для здійснення відповідних розрахунків. Загалом громадянам призначають такі частки від зарплати залежно від групи інвалідності:

Для І групи — 100 відсотків; Для ІІ групи — 80 відсотків; Для ІІІ групи — 60 відсотків.

Згідно із законом, до мінімально гарантованих сум для громадян з таким статусом входять:

доплати та підвищення;

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

індексація та інші доплати;

компенсації, окрім нарахувань за "особливі заслуги" перед батьківщиною.

За даними фонду, у 2026 році також застосовується особливий механізм обчислення відповідних пенсій. Зокрема, якщо громадяну належить розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, то повинен застосовуватися коефіцієнт 2,09334, що у підсумку вплине на кінцеву суму виплат.

Кому надають першу групу інвалідності (ЧАЕС)

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, причинний зв’язок між захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською аварією, та частковою або повною втратою працездатності може визнаватися встановленим, якщо є підтвердження під час стаціонарного обстеження. Зокрема, перша група інвалідності (ЧАЕС) може бути встановлена спеціалізованою радіологічною Медико-соціальною експертизою (МСЕК).

Її можуть призначити у зв'язку зі значним (3-м) ступенем обмеження життєдіяльності. Основні обмеження стосуються здатності людини:

до самообслуговування (потребує повної або часткової допомоги іншої особи);

неможливість самостійного пересування, орієнтації та контролю за поведінкою.

Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я.

Необхідні документи для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відповідної категорії;

експертний висновок про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою медичної комісії.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у серпні цього року деякі категорії пенсіонерів отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Суми виплат стартуватимуть від 450 грн і досягатимуть 3 100 грн. Вони будуть залежати від статусу отримувача. Зокрема, допомогу виплатять за законом "Про жертви нацистських переслідувань".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як змінився показник середнього розміру зарплати, яка використовується для розрахунку пенсій. За даними Пенсійного фонду, показник сягнув 23 200 грн, тоді як на початку року дорівнював 21 870 грн. Таким чином, за три місяці сума зросла на понад 1 300 грн.