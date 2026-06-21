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Головна Фінанси Нові виплати українцям у прифронтових громадах: скільки можна отримати

Нові виплати українцям у прифронтових громадах: скільки можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 13:00
Грошова допомога для українців: як отримати від 10 800 до 25 000 грн
Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям з прифронтових територій пропонують нову грошову підтримку від благодійників. Деякі родини можуть отримати виплату на кожного члена сім’ї, а власникам сільських господарств доступна окрема допомога на розвиток або підтримку домашнього господарства. 

Хто може претендувати на кошти та як подати заявку, повідомляє Зеленодольська міська рада, передає Новини.LIVE.

Скільки можна отримати

Проєкт реалізується благодійний фондом "Янголи Спасіння" спільно з Данською радою у справах біженців (DRC) і передбачає два види підтримки.

Перший — одноразова грошова допомога для вразливих категорій населення, які проживають поблизу лінії фронту. Розмір виплати становить 10 800 гривень на кожного члена родини.

Другий напрямок — підтримка для ведення сільського господарства. У цьому випадку родина може отримати 25 000 гривень одноразово.

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Нараховані кошти можна отримати зручним способом: або переказом на банківську картку ПриватБанку, або готівкою через відділення Укрпошти.

Як подати заявку

Для участі в програмі необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнивши онлайн-форму.

На виплати можуть претендувати українці, які раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій.

Організатори звертають увагу, що заповнення анкети ще не означає гарантованого отримання коштів. Після реєстрації всі заявки проходитимуть додаткову перевірку.

Попередня реєстрація вже відкрита для мешканців Зеленодольської громади.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нову грошову допомогу для постраждалих від бойових дій. Виплати у розмірі 12 300 грн пропонують українцям, які евакуювалися через небезпеку, а також тим, чиї домівки постраждали від обстрілів, але не були покинуті. Програму реалізують за підтримки уряду США.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з вересня у деяких студентів зростуть стипенії. Зокрема, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн, а за особливі успіхи в навчанні можна отримати 5 820 грн. Окремо платитимуть стипендіатам Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів — від 8 000 до 20 000 грн на місяць. 

виплати фінансова допомога грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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