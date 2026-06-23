Помощь малообеспеченным в июле: кто получит деньги и почему могут отказать

Женщина на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле малообеспеченным семьям продолжат выплачивать пособие. Государство объединило несколько социальных выплат в одну базовую. Известно, кто может рассчитывать на деньги, сколько начислят и в каких случаях могут отказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

Кто может претендовать на выплаты

Базовая социальная помощь охватывает сразу несколько видов выплат:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты одиноким матерям и родителям;

помощь многодетным семьям;

временную помощь детям, не получающим алименты;

поддержку лиц, не имеющих права на пенсию;

помощь людям с инвалидностью.

Сколько можно получить

Сумма выплат рассчитывается индивидуально и зависит от того, сколько человек проживает в семье и каков их доход. В июле для расчета используется базовая величина в размере 4 500 гривен.

Такая сумма закладывается для:

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первого члена семьи;

детей до 18 лет;

лиц с инвалидностью I и II групп.

Для остальных совершеннолетних членов семьи учитывается 70 % этой суммы, то есть 3 150 гривен.

После этого определяют общий базовый показатель для семьи и вычитают из него среднемесячный доход семьи за последние три месяца.

Полученная разница и будет суммой, которую выплатит государство.

Например, если в семье двое взрослых и один ребенок, базовый расчетный показатель составит 12 150 гривен. Если средний ежемесячный доход такой семьи составляет 7 020 гривен, государство может доплачивать еще 5 130 гривен ежемесячно.

Кому могут отказать

Автоматически деньги не выплатят. Существует несколько ограничений, которые могут стать причиной отказа:

Безработица. Если трудоспособные члены семьи более трех месяцев подряд официально не работают, не учатся, не служат в ВСУ, не имеют статуса ФЛП и при этом не стоят на учете в центре занятости. Крупные покупки. Если кто-то из членов семьи в течение последнего года купил что-то дорогое или отложил на сбережения сумму свыше 100 тысяч гривен. Исключением являются только расходы на лечение, оплату обучения или коммунальных услуг. Имущество. Если семья владеет более чем одной квартирой или домом, либо несколькими автомобилями, которым менее 15 лет.

Как подать заявление

Оформить пособие можно как онлайн, так и лично. Заявления принимаются через портал Пенсионного фонда Украины или приложение "Дія". Также подать документы можно в ЦНАПах, сервисных центрах Пенсионного фонда, органах местного самоуправления и по почте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить повышенные пенсии. Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которым была установлена инвалидность в связи с катастрофой. В июле размер выплат для отдельных категорий может превышать 20 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, кому доплатят от 450 до 3 100 гривен в августе. Пенсионерам могут начислить дополнительные разовые выплаты ко Дню Независимости. Часть из них поступит автоматически, а для остальных нужно подать заявление.