Помощь малообеспеченным в июле: кто получит деньги и почему могут отказать

Выплаты малообеспеченным семьям: сколько можно получить в июле
В июле малообеспеченным семьям продолжат выплачивать пособие. Государство объединило несколько социальных выплат в одну базовую. Известно, кто может рассчитывать на деньги, сколько начислят и в каких случаях могут отказать.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.
Кто может претендовать на выплаты
Базовая социальная помощь охватывает сразу несколько видов выплат:
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплаты одиноким матерям и родителям;
- помощь многодетным семьям;
- временную помощь детям, не получающим алименты;
- поддержку лиц, не имеющих права на пенсию;
- помощь людям с инвалидностью.
Сколько можно получить
Сумма выплат рассчитывается индивидуально и зависит от того, сколько человек проживает в семье и каков их доход. В июле для расчета используется базовая величина в размере 4 500 гривен.
Такая сумма закладывается для:
- первого члена семьи;
- детей до 18 лет;
- лиц с инвалидностью I и II групп.
Для остальных совершеннолетних членов семьи учитывается 70 % этой суммы, то есть 3 150 гривен.
После этого определяют общий базовый показатель для семьи и вычитают из него среднемесячный доход семьи за последние три месяца.
Полученная разница и будет суммой, которую выплатит государство.
Например, если в семье двое взрослых и один ребенок, базовый расчетный показатель составит 12 150 гривен. Если средний ежемесячный доход такой семьи составляет 7 020 гривен, государство может доплачивать еще 5 130 гривен ежемесячно.
Кому могут отказать
Автоматически деньги не выплатят. Существует несколько ограничений, которые могут стать причиной отказа:
- Безработица. Если трудоспособные члены семьи более трех месяцев подряд официально не работают, не учатся, не служат в ВСУ, не имеют статуса ФЛП и при этом не стоят на учете в центре занятости.
- Крупные покупки. Если кто-то из членов семьи в течение последнего года купил что-то дорогое или отложил на сбережения сумму свыше 100 тысяч гривен. Исключением являются только расходы на лечение, оплату обучения или коммунальных услуг.
- Имущество. Если семья владеет более чем одной квартирой или домом, либо несколькими автомобилями, которым менее 15 лет.
Как подать заявление
Оформить пособие можно как онлайн, так и лично. Заявления принимаются через портал Пенсионного фонда Украины или приложение "Дія". Также подать документы можно в ЦНАПах, сервисных центрах Пенсионного фонда, органах местного самоуправления и по почте.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить повышенные пенсии. Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которым была установлена инвалидность в связи с катастрофой. В июле размер выплат для отдельных категорий может превышать 20 000 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, кому доплатят от 450 до 3 100 гривен в августе. Пенсионерам могут начислить дополнительные разовые выплаты ко Дню Независимости. Часть из них поступит автоматически, а для остальных нужно подать заявление.