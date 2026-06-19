Пенсії в Україні: кому виплатять додатково від 450 до 3 100 грн у серпні

Громадяни похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року деяким категоріям пенсіонерів нарахують разові грошові виплати до Дня Незалежності України. Розміри допомоги будуть стартувати від 450 грн і досягатимуть 3 100 грн, адже залежатимуть від статусу отримувача.

Про те, хто зможе претендувати на доплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому з пенсіонерів доплатять від 450 до 3 100 грн у серпні

Згідно з постановою уряду №602, громадяни отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Очікується, що вони будуть здійснені до 24 серпня 2026 року. Їх нарахують за законами:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Зокрема, виплати передбачені громадянам похилого віку, які належать до певних категорій. Їх виплатять для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (яким на час ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, що були визнані особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва та з інших причин. Залежно від групи інвалідності розміри будуть такі:

для I групи — 3 100 грн;

для IІ групи — 2 900 грн;

для IІІ групи — 2 700 грн.

Також нарахують пенсіонерам, які мають статус учасника бойових дій чи постраждалого учасника Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, колишнім дітям, які народилися в зазначених місцях на момент примусового тримання їхніх батьків у розмірі 1 000 грн.

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Допомогу у розмірі 3 100 грн виплатять особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

По 650 грн нарахують для членів сімей загиблих/померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих захисників, дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися повторно, дружинам та чоловікам померлих УБД, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких було визнано за життя особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися повторно.

По 450 грн виплатять для учасників війни та колишніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, осіб, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Як отримати додаткові виплати до пенсії

Декому з пенсіонерів допомогу нарахують автоматично та виплатять разом з основною сумою пенсії, проте можливість отримати виплати слід уточнити у ПФУ.

Також деякі громадяни мають подати особисто заяву на виплату. Це можна в один зі таких способів:

звернувшись у будь-який сервісний центр ПФУ або центр надання адмінпослуг за зареєстрованою адресою проживання/перебування;

через пошту — на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн — через портал е-послуг ПФУ з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві слід вказати:

реквізити документів, що підтвердять особу;

номер рахунка у банку для одержання виплати;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що надає право на отримання виплат.

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