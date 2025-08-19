Відео
Виплати для дітей з інвалідністю — суми та правила у 2025 році

Виплати для дітей з інвалідністю — суми та правила у 2025 році

Дата публікації: 19 серпня 2025 12:14
Виплати для осіб з інвалідністю — хто з дітей має право та як оформити
Жінка тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадянам, які мають інвалідність з дитинства чи є дітьми з інвалідністю віком до 18 років, доступна грошова допомога від держави. Зокрема, відомо, як оформити відповідні виплати недієздатним людям з інвалідністю та який потрібен пакет документів.

Про це йдеться у повідомленні на порталі держпослуг "Дія".

Читайте також:

Хто має право на фінпідтримку та розмір виплат

Як зазначається, виплати для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років мають призначатися на весь час інвалідності. Відповідна послуга доступна як українцям, так і іноземцям та особам без громадянства зі статусом біженців в Україні. 

Розмір виплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А саме:

  1. Для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму (2361 грн).
  2. Для осіб з інвалідністю з дитинства другої групи — 80%  прожиткового мінімуму (1888 грн).
  3. Для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму (1416 грн).
  4. Для неповнолітніх дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму (1652 грн).

Як скористатися послугою з надання допомоги

Для призначення допомоги можна скористатися двома способами подачі заявки: офлайн та онлайн. Зокрема, отримати послугу онлайн можна на порталі "Дія":

  • потрібно обрати пункт "Подати заяву", авторизуватися;
  • вказати, для кого потрібна допомога;
  • обрати вид допомоги, який треба отримати, спосіб отримання;
  • додати сканкопії чи фото документів;
  • перевірити дані, підписати е-підписом або Дія.Підписом;
  • надіслати заяву.

Статус розгляду заяви з'явиться в особистому е-кабінеті на порталі "Дія".

Зокрема, особисто можна подати заяву, звернувшись до підрозділу Пенсійного фонду України (ПФУ). Якщо людина з інвалідністю недієздатна, то оформити допомогу може: опікун, усиновлювач, батько або матір, один з батьків-вихователів чи законний представник.

Серед необхідних документів:

  • заява відповідної форми;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);
  • довідка з місця навчання із зазначенням перебування/не перебування на повному держутриманні;
  • рішення суду про усиновлення дитини (копія);
  • довідка про адресу проживання особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю, а також законного представника;
  • посвідка на постійне/тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства у вигляді копії);
  • рішення про встановлення опіки (піклування) (копія);
  • рішення суду про призначення опікуна такій особі (копія);
  • судове рішення суду про визнання особи недієздатною (якщо звертається опікун/піклувальник). 

Відповідну грошову допомогу можна отримати тільки на картку для соцвиплат. 

Термін розгляду заяви має становити не більш ніж 10 календарних днів.

Раніше ми писали, хто і як може отримати одноразову держдопомогу до 800 тис. грн. На такі виплати можуть претендувати деякі громадяни, які мають групу інвалідності. 

Також розповідали, що в Україні реалізують проєкт Basic Needs, в рамках якого громадяни можуть отримати кошти на меддопомогу. Важкохворі зможуть розраховувати на 9 тис. грн на придбання ліків.   

