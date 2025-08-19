Виплати для осіб з інвалідністю — хто з дітей має право та як оформити

Виплати для дітей з інвалідністю — суми та правила у 2025 році
У 2025 році громадянам, які мають інвалідність з дитинства чи є дітьми з інвалідністю віком до 18 років, доступна грошова допомога від держави. Зокрема, відомо, як оформити відповідні виплати недієздатним людям з інвалідністю та який потрібен пакет документів.
Про це йдеться у повідомленні на порталі держпослуг "Дія".
Хто має право на фінпідтримку та розмір виплат
Як зазначається, виплати для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років мають призначатися на весь час інвалідності. Відповідна послуга доступна як українцям, так і іноземцям та особам без громадянства зі статусом біженців в Україні.
Розмір виплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А саме:
- Для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму (2361 грн).
- Для осіб з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% прожиткового мінімуму (1888 грн).
- Для осіб з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму (1416 грн).
- Для неповнолітніх дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму (1652 грн).
Як скористатися послугою з надання допомоги
Для призначення допомоги можна скористатися двома способами подачі заявки: офлайн та онлайн. Зокрема, отримати послугу онлайн можна на порталі "Дія":
- потрібно обрати пункт "Подати заяву", авторизуватися;
- вказати, для кого потрібна допомога;
- обрати вид допомоги, який треба отримати, спосіб отримання;
- додати сканкопії чи фото документів;
- перевірити дані, підписати е-підписом або Дія.Підписом;
- надіслати заяву.
Статус розгляду заяви з'явиться в особистому е-кабінеті на порталі "Дія".
Зокрема, особисто можна подати заяву, звернувшись до підрозділу Пенсійного фонду України (ПФУ). Якщо людина з інвалідністю недієздатна, то оформити допомогу може: опікун, усиновлювач, батько або матір, один з батьків-вихователів чи законний представник.
Серед необхідних документів:
- заява відповідної форми;
- документ, що посвідчує особу заявника;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія);
- довідка з місця навчання із зазначенням перебування/не перебування на повному держутриманні;
- рішення суду про усиновлення дитини (копія);
- довідка про адресу проживання особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю, а також законного представника;
- посвідка на постійне/тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства у вигляді копії);
- рішення про встановлення опіки (піклування) (копія);
- рішення суду про призначення опікуна такій особі (копія);
- судове рішення суду про визнання особи недієздатною (якщо звертається опікун/піклувальник).
Відповідну грошову допомогу можна отримати тільки на картку для соцвиплат.
Термін розгляду заяви має становити не більш ніж 10 календарних днів.
