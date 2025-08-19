Выплаты для лиц с инвалидностью — кто из детей имеет право и как оформить

Выплаты для детей с инвалидностью — суммы и правила в 2025 году
В 2025 году гражданам, которые имеют инвалидность с детства или являются детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, доступна денежная помощь от государства. В частности, известно, как оформить соответствующие выплаты недееспособным людям с инвалидностью и какой нужен пакет документов.
Об этом говорится в сообщении на портале госуслуг "Дія".
Кто имеет право на финподдержку и размер выплат
Как отмечается, выплаты для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет должны назначаться на все время инвалидности. Соответствующая услуга доступна как украинцам, так и иностранцам и лицам без гражданства со статусом беженцев в Украине.
Размер выплат привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. А именно:
- Для лиц с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума (2361 грн).
- Для лиц с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума (1888 грн).
- Для лиц с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума (1416 грн).
- Для несовершеннолетних детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума (1652 грн).
Как воспользоваться услугой по предоставлению помощи
Для назначения помощи можно воспользоваться двумя способами подачи заявки: офлайн и онлайн. В частности, получить услугу онлайн можно на портале "Дія":
- нужно выбрать пункт "Подать заявление", авторизоваться;
- указать, для кого нужна помощь;
- выбрать вид помощи, которую надо получить, способ получения;
- добавить сканкопии или фото документов;
- проверить данные, подписать е-подписью или Дія.Підписом;
- отправить заявление.
Статус рассмотрения заявления появится в личном е-кабинете на портале "Дія".
В частности, лично можно подать заявление, обратившись в подразделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Если человек с инвалидностью недееспособен, то оформить помощь может: опекун, усыновитель, отец или мать, один из родителей-воспитателей или законный представитель.
Среди необходимых документов:
- заявление соответствующей формы;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
- справка с места учебы с указанием пребывания/не пребывания на полном гособеспечении;
- решение суда об усыновлении ребенка (копия);
- справка об адресе проживания лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью, а также законного представителя;
- вид на постоянное/временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства в виде копии);
- решение об установлении опеки (попечительства) (копия);
- решение суда о назначении опекуна такому лицу (копия);
- судебное решение суда о признании лица недееспособным (если обращается опекун/попечитель).
Соответствующую денежную помощь можно получить только на карту для соцвыплат.
Срок рассмотрения заявления должен составлять не более 10 календарных дней.
