Выплаты для детей с инвалидностью — суммы и правила в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:14
Выплаты для лиц с инвалидностью — кто из детей имеет право и как оформить
Женщина держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году гражданам, которые имеют инвалидность с детства или являются детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, доступна денежная помощь от государства. В частности, известно, как оформить соответствующие выплаты недееспособным людям с инвалидностью и какой нужен пакет документов.

Об этом говорится в сообщении на портале госуслуг "Дія".

Читайте также:

Кто имеет право на финподдержку и размер выплат

Как отмечается, выплаты для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет должны назначаться на все время инвалидности. Соответствующая услуга доступна как украинцам, так и иностранцам и лицам без гражданства со статусом беженцев в Украине.

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. А именно:

  1. Для лиц с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума (2361 грн).
  2. Для лиц с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума (1888 грн).
  3. Для лиц с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума (1416 грн).
  4. Для несовершеннолетних детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума (1652 грн).

Как воспользоваться услугой по предоставлению помощи

Для назначения помощи можно воспользоваться двумя способами подачи заявки: офлайн и онлайн. В частности, получить услугу онлайн можно на портале "Дія":

  • нужно выбрать пункт "Подать заявление", авторизоваться;
  • указать, для кого нужна помощь;
  • выбрать вид помощи, которую надо получить, способ получения;
  • добавить сканкопии или фото документов;
  • проверить данные, подписать е-подписью или Дія.Підписом;
  • отправить заявление.

Статус рассмотрения заявления появится в личном е-кабинете на портале "Дія".

В частности, лично можно подать заявление, обратившись в подразделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Если человек с инвалидностью недееспособен, то оформить помощь может: опекун, усыновитель, отец или мать, один из родителей-воспитателей или законный представитель.

Среди необходимых документов:

  • заявление соответствующей формы;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
  • справка с места учебы с указанием пребывания/не пребывания на полном гособеспечении;
  • решение суда об усыновлении ребенка (копия);
  • справка об адресе проживания лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью, а также законного представителя;
  • вид на постоянное/временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства в виде копии);
  • решение об установлении опеки (попечительства) (копия);
  • решение суда о назначении опекуна такому лицу (копия);
  • судебное решение суда о признании лица недееспособным (если обращается опекун/попечитель).

Соответствующую денежную помощь можно получить только на карту для соцвыплат.

Срок рассмотрения заявления должен составлять не более 10 календарных дней.

Ранее мы писали, кто и как может получить единоразовую госпомощь до 800 тыс. грн. На такие выплаты могут претендовать некоторые граждане, которые имеют группу инвалидности.

Также рассказывали, что в Украине реализуют проект Basic Needs, в рамках которого граждане могут получить средства на медпомощь. Тяжелобольные смогут рассчитывать на 9 тыс. грн на приобретение лекарств.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
