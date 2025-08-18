Виплата 800 тис. грн для осіб з інвалідністю — правила подачі заяви

Людина тримає гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть отримати від держави виплати у розмірі до 800 тис. грн залежно від групи інвалідності, що виникла через травми, отримані під час повномасштабної війни. Відомі правила подачі відповідного звернення та норми нарахування виплат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Правозахисної спілки інвалідів".

Кому передбачені виплати до 800 тис. грн

Йдеться про державну одноразову грошову допомогу для громадян, які отримали інвалідність у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією чи через хвороби, пов’язані з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків під час військової агресії РФ проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних дій або в районах, що зазнали бомбардування, авіаударів та інших збройних нападів.

Правом на виплати можуть скористатися такі громадяни:

Працівники об’єктів критичної інфраструктури; Державні службовці, посадовці місцевого самоврядування.

У разі загибелі (смерті) працівників об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування за таких обставин — виплати зможуть отримати члени їхніх сімей.

Йдеться про таких членів родини, хто матиме право на допомогу:

дітей (усиновлених, зачатих за життя і народжених після смерті, а також ті, щодо яких загиблий був позбавлений батьківських прав);

одного із подружжя, який пережив загиблого;

батьків (усиновлювачів), якщо не були позбавлені батьківських прав або їх поновили;

онуків, якщо батьки на момент загибелі померли;

жінкам чи чоловікам, з якими загиблий проживав як сім’я без офіційного шлюбу, якщо це підтверджено судовим рішенням;

утриманцям, визначеним згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Надання допомоги залежно від групи інвалідності перебачене у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю першої групи — 800 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю другої групи — 500 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 200 тис. гривень;

у разі загибелі/смерті — 1 млн гривень.

Правила подачі заяви на грошову допомогу

Згідно з правилами, громадяни, які наділені правом на допомогу за шкоду життю та здоров’ю, повинні скористатися ним упродовж трьох років з дати набуття.

Для оформлення допомоги потрібно звернутися у відділення Пенсійного фонду або подати заяву дистанційно:

особисто/через законного представника;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ разом з відсканованими документами та підписаною заявою кваліфікованим е-підписом.

Громадяни повинні підготувати, окрім заяви, такі документи:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

акт розслідування/спецрозслідування;

довідку до акта медогляду;

свідоцтво про смерть (у разі загибелі);

судове рішення про недієздатність/призначення опікуна;

документи, що підтверджують родинний зв’язок членів сім'ї загиблого/померлого;

довідку про навчання (для надання дітям до 23 років);

довідку судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті/загибелі;

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання загиблим (копія).

