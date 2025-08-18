Відео
Гроші для осіб з інвалідністю — як оформити виплату у 800 тисяч

Гроші для осіб з інвалідністю — як оформити виплату у 800 тисяч

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:10
Виплата 800 тис. грн для осіб з інвалідністю — правила подачі заяви
Людина тримає гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні громадяни можуть отримати від держави виплати у розмірі до 800 тис. грн залежно від групи інвалідності, що виникла через травми, отримані під час повномасштабної війни. Відомі правила подачі відповідного звернення та норми нарахування виплат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Правозахисної спілки інвалідів".

Читайте також:

Кому передбачені виплати до 800 тис. грн

Йдеться про державну одноразову грошову допомогу для громадян, які отримали інвалідність у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією чи через хвороби, пов’язані з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків під час військової агресії РФ проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних дій або в районах, що зазнали бомбардування, авіаударів та інших збройних нападів.

Правом на виплати можуть скористатися такі громадяни:

  1. Працівники об’єктів критичної інфраструктури;
  2. Державні службовці, посадовці місцевого самоврядування.

У разі загибелі (смерті) працівників об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування за таких обставин — виплати зможуть отримати члени їхніх сімей.

Йдеться про таких членів родини, хто матиме право на допомогу:

  • дітей (усиновлених, зачатих за життя і народжених після смерті, а також ті, щодо яких загиблий був позбавлений батьківських прав);
  • одного із подружжя, який пережив загиблого;
  • батьків (усиновлювачів), якщо не були позбавлені батьківських прав або їх поновили;
  • онуків, якщо батьки на момент загибелі померли;
  • жінкам чи чоловікам, з якими загиблий проживав як сім’я без офіційного шлюбу, якщо це підтверджено судовим рішенням;
  • утриманцям, визначеним згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Надання допомоги залежно від групи інвалідності перебачене у таких розмірах:

  • для осіб з інвалідністю першої групи — 800 тис. гривень;
  • для осіб з інвалідністю другої групи — 500 тис. гривень;
  • для осіб з інвалідністю третьої групи — 200 тис. гривень;
  • у разі загибелі/смерті — 1 млн гривень. 

Правила подачі заяви на грошову допомогу

Згідно з правилами, громадяни, які наділені правом на допомогу за шкоду життю та здоров’ю, повинні скористатися ним упродовж трьох років з дати набуття.

Для оформлення допомоги потрібно звернутися у відділення Пенсійного фонду або подати заяву дистанційно:

  • особисто/через законного представника;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ разом з відсканованими документами та підписаною заявою кваліфікованим е-підписом.

Громадяни повинні підготувати, окрім заяви, такі документи:

  • паспорт/документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • акт розслідування/спецрозслідування;
  • довідку до акта медогляду;
  • свідоцтво про смерть (у разі загибелі);
  • судове рішення про недієздатність/призначення опікуна;
  • документи, що підтверджують родинний зв’язок членів сім'ї загиблого/померлого;
  • довідку про навчання (для надання дітям до 23 років);
  • довідку судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті/загибелі;
  • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання загиблим (копія).

Раніше ми писали, що в низці областей діє програма фінпідтримки родин з дітьми від "БФ СОС Дитячі Містечка". В рамках проєкту можна отримати грант у понад 1 тис. доларів.   

Також ми розповідали про відкриття реєстрації на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН у Кривому Розі. Для цього необхідно підготувати спеціальний пакет документів.  

виплати фінансова допомога інвалідність матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
