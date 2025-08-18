Виплати для людей з інвалідністю — де можна отримати 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 18 серпня 2025 року деякі українці зможуть взяти участь у програмі з надання багатоцільової грошової допомоги від громадської організації "Аваліст". Йдеться про виплати для вразливих громадян у розмірі 10,8 тис. грн.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу

ГО "Аваліст", що займається соціальними ініціативами, громадськими проєктами та інноваціями, надасть допомогу населенню міста Нікополь Дніпропетровської області. Виплати зможуть отримати громадяни, які мають інвалідність другої групи.

"Починаючи з 18 серпня громадська організація "Аваліст" розпочинає реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для осіб з інвалідністю 2-ї групи, які проживають у Нікополі", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн, а виплата розрахована на три місяці. Гроші надійдуть одним платежем у сумі 10,8 тис. грн.

Громадяни зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу за одночасного дотримання таких умов:

проживання у місті Нікополь Дніпропетровської області;

є офіційно підтверджена інвалідність другої групи;

відсутність аналогічної допомоги від інших гуманітарних організацій за останні три місяці.

Оголошення. Джерело: міськрада Нікополя

Як зареєструватися та які необхідні документи

За інформацією громадської організації "Аваліст", реєстрація відбуватиметься на стадіоні імені Куценко у будні з 8:00 до 18:00.

Зареєструватися можна буде за наявності таких оригіналів документів:

паспорт (або ID-картка з витягом про місце реєстрації);

ідентифікаційний код;

довідка про інвалідність другої групи;

довідка з банку про рахунок з номером IBAN (можна завантажити у мобільному застосунку).

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Додаткові питання щодо допомоги можна уточнити на гарячій лінії ГО "Аваліст": 0800338502 (безкоштовно, з 8:00 до 18:00).

ГО "Аваліст" заснована у 2018 році, проте її діяльність стартувала на початку війни на сході країни у вигляді ініціативної групи, що спеціалізувалась на наданні допомоги на волонтерських засадах у Дніпропетровській області.

