Головна Фінанси Допомога на лікування — кому і де доступні виплати від 9 тис. грн

Допомога на лікування — кому і де доступні виплати від 9 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:00
Виплати за проєктом Basic Needs — хто зможе отримати 9 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі прифронтових населених пунктів Харківської області зможуть долучитися до проєкту "Basic Needs", що передбачає надання різних сум грошової допомоги. Зокрема, на кошти, що необхідні на ліки, обладнання чи медичні послуги, зможуть розраховувати важкохворі громадяни.

Про це інформує пресслужба Caritas Ukraine у соцмережі Facebook.

Детальніше про проєкт Basic Needs 

Як зазначається, до команди проєкту "Basic Needs" приєднався Карітас Харків, тому ще більше громадян, які проживають у зоні до 50 км від лінії зіткнення в населених пунктах до 5 тис. населення, отримають підтримку. 

Виплати будуть доступні у Харківській області для найбільш вразливих категорій людей, які постраждали від війни.

Зокрема, передбачене надання фінансової допомоги на покриття базових потреб у такому вигляді:

  1. Багатоцільова грошова допомога у розмірі 10,8 тис. грн на особу на три місяці, що дозволить самостійно обрати, на які саме потреби необхідно витратити кошти: продукти харчування, одяг, комунальні послуги;
  2. Медична допомога — 9 тис. грн для важкохворих осіб на три місяці, щоб направити на купівлю необхідних ліків, обладнання чи медпослуги.

Як взяти участь у проєкті допомоги

Жителі прифронтових населених пунктів Харківщини, які бажають долучитися до проєкту "Basic Needs", можуть дізнатися про умови отримання коштів за телефоном гарячої лінії Caritas Ukraine, що працює у будні з 09:30 до 16:00: 0800 336 734.

Проєкт Basic Needs реалізують у співпраці з Caritas Ukraine за фінансування Caritas Deutschland (Карітас Німеччини) та Auswärtiges Amt (МЗС ФРН).

"У серпні проєктна команда Карітасу України зустрілася з колегами у Харкові, де обговорили особливості роботи, реєстрацію отримувачів допомоги, можливі виклики та шляхи їх уникнення. Раніше команда вже пройшла навчання у віддаленому форматі. Однак зустріч наживо дозволила поспілкуватися глибше і уточнити важливі робочі деталі", — розповіли організатори.

Раніше ми писали, що у серпні українцям доступна можливість взяти участь у програмі допомоги за підтримки гуманітарного фонду для України. Виплати нададуть громадянам із сільської місцевості. 

Також повідомляли, що громадянам виплатять гранти до 237 тис. грн на бізнес. Такі кошти отримають учасники конкурсу REMARKET.

виплати фінансова допомога гроші лікування грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
