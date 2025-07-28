Виплати для чорнобильців у 12,5 тис. грн — кому і за що гарантують компенсації

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надане право на безоплатні санаторно-курортні путівки. Однак передбачена можливість отримати грошову компенсацію замість відпочинку.

Про те, як отримати компенсації, йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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Як зазначається, грошову компенсацію виплачують громадянам з інвалідністю за бажанням у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування у розмірі середньої вартості путівки в країні.

У середньому розмір компенсації обчислюють з розрахунку 35% розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність, а сума затверджується урядом. Це передбачено постановою уряду №838 "Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Зокрема, згідно з рішенням сесії Полтавської обласної ради від 29.04.2025 №978, розмір грошової компенсації вартості санаторно-курортної путівки на 2025 рік в регіоні затверджено на рівні 12,5 тис. грн. Виплата буде більшою порівняно з минулим роком (у 2024 році — 11,5 тис. грн).

Що треба для отримання компенсації

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву як особисто, так і через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зокрема, громадяни мають написати заяву та подати такі документи:

копію паспорта громадянина;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії один (із вкладкою).

Кошти мають вплатити протягом 30 календарних днів.

Раніше ми писали, що постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС передбачені різноманітні пільги. Однак щодо деяких з них сталися певні зміни.

Також ми розповідали, що всі компенсації та допомогу для осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС буде виплачувати Пенсійний фонд. Такі зміни сталися з липня 2025 року.