Пільги для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 2025 році — основні зміни

Грошові купюри та копійки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава продовжує надавати підтримку постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у вигляді різноманітних пільг. Проте деякі правила зазнали змін.

Про це йдеться на порталі держпослуг "iGov".

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Які пільги передбачені для різних категорій чорнобильців

Право на ті чи інші пільги залежить від категорії постраждалих чорнобильців. Їх поділяють на чотири групи.

Зокрема, першу категорію було надано ліквідаторам, які працювали саме в зоні відчуження упродовж 1986–1990 років, тим, хто був евакуйований з небезпечних територій та особам, чия інвалідність пов’язана з аварією та має відповідне підтвердження.

Другу категорію надали учасникам ліквідації у 1986–1987 роках, евакуйованим та жителям зон обов’язкового відселення. Для таких категорій надано наступні пільги:

50% пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива, проведення телефону, послуг зв’язку;

50% — на продукти першій категорії, 25% — другій категорії;

100% — на вартість санаторно-курортного лікування, рецептурні ліки, позачергове зубопротезування;

100% — на проїзд першій категорії та 50% — другій категорії на транспорті загального користування (один раз протягом року), 100% — на приміський транспорт;

додаткова щорічна відпустка на 14 робочих днів;

щорічна допомога на оздоровлення.

У третю категорію чорнобильців внесли ліквідаторів, які працювали у зоні відчуження тривалістю до 30 днів залежно від року, а також осіб, які проживали чи працювали у зонах радіаційного впливу, однак з часом переїхали. Їм надають такі пільги:

100% на купівлю ліків, санаторно-курортні путівки та позачергове зубопротезування. Проте компенсація вартості продуктів та додаткова відпустка не передбачена;

щорічна допомога на оздоровлення.

Четверту категорію дають тим, хто від чотирьох років проживав, працював або навчався в зоні посиленого радіоекологічного контролю на 1993 рік. Вони мають право:

на 50% знижки на позачергове зубопротезування;

на 100% на медикаменти;

на щорічну допомогу на оздоровлення.

Дітям, які постраждали від катастрофи на ЧАЕС, надане право на 100% компенсації санаторно-курортного лікування та ліки.

Зміни для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у наданні пільг ЖКГ

Згідно з постановою уряду №1553 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389", у 2025 році ввели правило надання пільг для всіх громадян з урахуванням середньомісячного загального доходу домогосподарства, зокрема, і для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії. У зв'язку з цим ПФУ деяким з них перестав нараховувати пільги на оплату послуг ЖКГ.

Таким чином, цьогоріч оформити пільги можуть виключно тільки ті, чий дохід на одну особу за останні пів року не перевищує суму 4,24 тис. грн.

Раніше ми писали, що цьогоріч українські громадяни можуть оформити пільги на житлово-комунальні послуги. Зокрема, дехто може отримати до 50% знижки.

Також повідомляли, що ті громадяни, чий дохід не дозволяє отримати пільгу, можуть перейти на субсидію. Із заявою необхідно звернутися до ПФУ.