Виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС — які сталися зміни у липні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні передбачені різноманітні компенсації та допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У липні 2025 року механізм виплат зазнав змін.

Про це повідомляє пресслужба одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Компенсації та виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС

Як пояснили у фонді, з 1 липня поточного року функції з виплати компенсацій та окремих видів допомог постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС покладені на органи ПФУ.

Відповідні фінансові гарантії прописані у законі №796-ХІІ "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та урядовій постанові №936 "Про затвердження Порядку використання коштів держбюджету для виконання програм, пов'язаних із соцзахистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Оголошення. Джерело: ПФУ

Йдеться про шість видів компенсацій і допомог громадянам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС:

Допомога у трикратному розмірі середньомісячної зарплати у разі вивільнення працівників через ліквідацію, реорганізацію/перепрофілювання підприємств та скорочення працівників; Допомога у разі переведення таких осіб у зв'язку із станом здоров'я на менш оплачувану роботу (у вигляді різниці між попереднім та нинішнім заробітком) до встановлення групи інвалідності чи одужання; Компенсація середньої зарплати у разі переїзду на нову адресу проживання, проте не більш ніж за 14 робочих днів, на основі середньомісячної зарплатні за минулою роботою, з числа постраждалих, які відселяються/переселяються із зони радіоактивного забруднення; Оплата додаткової відпустки терміном у 14 робочих днів; Надання оплати за різницю між тривалістю щорічної відпустки, що надано за ст. закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та терміном щорічної відпустки, передбаченої законом "Про відпустки", інших законів для громадян, які працюють/перебувають у відрядженні у зонах радіоактивного забруднення; Доплата громадянам за роботу у зоні відчуження на основі ст. 39 закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Порядок надання компенсацій українцям

Як пояснюють у ПФУ, виплата компенсації має здійснюватися за місцем основної роботи/служби громадян підприємствами чи військовими частинами відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою (п. 5. Порядку), затвердженою Міністерством соціальної політики.

Не пізніше, ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року, вони мають подавати:

інформацію про підприємство з числом постраждалих осіб, які працюють у зонах радіоактивного забруднення;

списки громадян із зазначенням персональних даних.

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Також ми писали про те, що людям з інвалідністю на Полтавщині передбачена фінансова підтримка. Допомогу надасть німецька організація ASB.