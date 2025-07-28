Выплаты для чернобыльцев в 12,5 тыс. грн — кому и за что гарантируют компенсации

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предоставлено право на бесплатные санаторно-курортные путевки. Однако предусмотрена возможность получить денежную компенсацию вместо отдыха.

О том, как получить компенсации, говорится на портале государственных услуг "Дія".

Реклама

Читайте также:

Денежная компенсация для чернобыльцев вместо путевок

Как отмечается, денежную компенсацию выплачивают гражданам с инвалидностью по желанию в случае отказа от получения санаторно-курортного лечения в размере средней стоимости путевки в стране.

В среднем размер компенсации исчисляется из расчета 35% размера одного прожиточного минимума, установленного законом на 1 января текущего года для лиц, утративших трудоспособность, а сумма утверждается правительством. Это предусмотрено постановлением правительства №838 "О размере средней стоимости путевки для выплаты денежной компенсации вместо путевки гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы".

В частности, согласно решению сессии Полтавского областного совета от 29.04.2025 №978, размер денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки на 2025 год в регионе утвержден на уровне 12,5 тыс. грн. Выплата будет больше по сравнению с прошлым годом (в 2024 году — 11,5 тыс. грн).

Что нужно для получения компенсации

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление как лично, так и через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В частности, граждане должны написать заявление и подать следующие документы:

копию паспорта гражданина;

справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме 070/о;

копию удостоверения гражданина, отнесенного к категории один (с вкладышем).

Средства должны уплатить в течение 30 календарных дней.

Ранее мы писали, что пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрены различные льготы. Однако по некоторым из них произошли определенные изменения.

Также мы рассказывали, что все компенсации и помощь для лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС будет выплачивать Пенсионный фонд. Такие изменения произошли с июля 2025 года.