Грошове забезпечення в ЗСУ: Зеленський розповів, на скільки підвищать виплати військовим

Військові на навчаннях, гроші в кишені військової форми.

Мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців в Україні має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази.

Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського, передають Новини.LIVE.

Скільки отримуватимуть військовослужбовці

Зеленський доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів для піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень заалежно від виконання бойових завдань.

Також в заяві йдеться про підвищення грошового забезпечення для тилових, бойових та інших посад у війську.

"Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат", — наголосив глава держави.

Коли запрацюють зміни

За словами президента, ключові напрямки реформи були погоджені протягом квітня, військове командування та уряд визначили формулу змін. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. Впровадити зміни, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, мають вже у червні

"На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", — повідомив Зеленський.

Наразі військове командування та міністр оборони України мають обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що родинам зниклих безвісти військових змінили умови надання пільг. Зокрема уряд розширив перелік випадків, коли не потрібно надавати постанову ВЛК. Раніше процедура була менш однозначною, що створювало труднощі для родин.

Також Новини.LIVE розповідали, що країни Європейського Союзу вперше погодилися на те, щоб частину з наданого кредиту Україна могла спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців. До завершення війни позику наша країна повертати не буде. Ці гроші отримані під знерухомлені російські активи, а відсотки сплачують держави ЄС, які надали кредит.