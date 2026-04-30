Пільги родинам зниклих безвісти військових: умови надання соцгарантій змінили

В Україні для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, оновили вимоги до пакета документів, необхідних для отримання посвідчень, що дають право на пільги. Якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або встановлення факту її загибелі, подавати висновок військово-лікарської комісії більше не потрібно.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Що треба знати родичам зниклих безвісти

У відомстві зазначили, що відповідні зміни до порядку оформлення таких посвідчень були ухвалені Кабінетом Міністрів України за ініціативою Міністерства оборони. Документ деталізує підстави для видачі посвідчення та усуває попередні прогалини у правозастосуванні.

Так, по-новому врегульовано два ключові моменти:

Рішення суду про визнання військовослужбовця померлим або встановлення юридичного факту загибелі тепер прямо визнається достатньою підставою для оформлення посвідчення. Розширено перелік випадків, коли не потрібно надавати постанову ВЛК — якщо факт загибелі вже підтверджений судом.

Як відтепер видаватимуть посвідчення

Раніше процедура була менш однозначною, що створювало труднощі для родин. Для отримання посвідчення необхідно було подавати:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

свідоцтво про смерть або судове рішення про визнання безвісно відсутнім;

документи про обставини загибелі;

постанову ВЛК — у більшості випадків.

Проблеми виникали тоді, коли особа тривалий час вважалася зниклою безвісти, а згодом через суд встановлювався факт загибелі або її оголошували померлою. Формально статус змінювався, і від родини могли вимагати додатково висновок ВЛК, отримати який часто було складно або неможливо.

Тепер ця колізія усунута. Наявність судового рішення є достатньою, і вимога щодо подання постанови ВЛК у таких випадках більше не застосовується. Водночас інші документи — зокрема витяги з наказів та підтвердження обставин смерті — залишаються обов’язковими.

Очікується, що ці зміни спростять процедуру оформлення посвідчень і полегшать доступ родин захисників до передбачених законом соціальних гарантій.

