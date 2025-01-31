Виплати від Caritas Germany — де надають допомогу у 40 тис. грн у лютому

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Карітас Донецьк" відкрив реєстрацію на грошову допомогу для тих, хто постраждав від російської агресії. За умовами програми, максимально на родину можна отримати близько 40 тис. гривень.

Про це йдеться в оголошенні БФ "Карітас" у Telegram.

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Умови програми від Caritas Germany

Реалізують проєкт допомоги українцям під час війни Карітас Німеччини (CaritasGermany) та МЗС Німеччини (GFFO) у Дніпропетровській області. За програмою, надають фінансову підтримку на покриття базових потреб вразливим громадянам. А саме:

тим, хто постраждав від війни, проживають у зоні, що не перевищує 50 км уздовж лінії фронту;

хто, постраждав від атак від дати 8 липня 2024 року;

тим, хто мешкав в оселі, що зазнало обстрілу;

хто постраждав фізично від російської агресії.

Також подати заявки на допомогу можуть мешканці Дніпропетровської області та внутрішні переселенці, які отримали офіційний статус після атак після 08.07.2024 року.

Важливо належати до однієї з таких груп:

є особи з першою-другою групою інвалідності чи інвалідністю з дитинства;

є громадяни з тяжкими хворобами;

є самотні особи похилого віку від 60 років (відсутня підтримка родичів працездатного віку);

у родині лише є матір, батько чи опікун з неповнолітніми дітьми;

багатодітні родини з трьома і більше малолітніми дітьми;

вагітні жінки, матері-годувальниці (діти до трьох років).

Розмір допомоги та як подати заявку

Для здійснення реєстрації всі члени родини мають надати благодійникам пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (за наявності);

документ з підтвердженням приналежності до категорії вразливості;

акт про пошкодження, знищення майна.

Попередня реєстрація доступна за посиланням.

Одноразова грошова благодійна допомога (грант) надається в сумі 10,8 тис. грн на одну особу, шляхом перерахування на IBAN рахунок.

Проте встановлена максимальна кількість грантів на одну родину, що в підсумку не дозволить отримати більше, ніж близько 40 тис. грн.

"Максимальна кількість допомоги на одну родину — чотири гранти. Грошова благодійна допомога розрахована для покриття базових потреб на три місяці", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у лютому можна буде отримати фіндопомогу від УВКБ ООН у розмірі 10,8 тис. грн. Заявки будуть прийматимуть у Київській області.

Також розповідали, якими будуть у лютому соцвиплати на дітей. Фіндопомога від держави буде залежати від показника прожиткового мінімуму у 2025 році.