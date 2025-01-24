Виплата 40 тис. грн — хто отримає допомогу на дітей у січні

Грошові купюри та гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським дітям, які залишилися без піклування батьків, доступна грошова допомога від 10,8 тис. до 40 тис. гривень. Зокрема, у січні 2025 року її можна оформити тим, хто виїхав через війну за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ГО "ВПО України".

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Підтримка дітей за кордоном

Так, допомога на дітей передбачена у разі усиновлення, якщо йдеться про влаштування дитини, яка на момент звернення перебувала за межами країни в рамках евакуації у складі інституційних закладів.

Залежно від країни суми будуть різнитися. На дітей, які перебувають у Польщі, Східній, країнах Західної та Північної Європи, у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані, передбачені виплати від 25 тис. до 40 тис. гривень.

Усиновлювачам таких дітей потрібно заповнити спеціальну форму.

Виплати для дітей в Україні

В рамках надання допомоги від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка", гроші може отримати:

прийомна сім’я, куди влаштувалась неповнолітня дитина у період: з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року;

дитячий будинок сімейного типу, куди влаштувалась дитина віком до 18 років з 01.10.2024 до 31.12.2025;

опікуни (піклувальники), куди влаштувалась неповнолітня дитина у період з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та опікуни (піклувальники), куди влаштувалась дитина віком до 18 років протягом минулого року.

Програма охоплює всю територію України, крім тих, де відбуваються бойові дії та які внесені до спецсписку уряду.

Розмір виплат може становити як 10,8 тис. гривень, так і 14,4 тис. гривень на одну дитину, яка влаштувалась у прийомну родину, дитбудинки сімейного типу, до опікунів чи піклувальників.

Допомогу для прийомних сімей та дитбудинків можна отримати у разі подачі онлайн-заявки.

Раніше ми розповідали про виплати від міжнародної гуманітарної організації Норвезька рада у справах біженців (NRC). Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень, а реєстрація скоро добіжить кінця.

Також ми писали, що у січні цього року організація Acted надає допомогу власникам пошкоджених внаслідок військових дій квартир чи будинку. Програму з ремонту доступна у семи областях.