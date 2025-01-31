Виплата від ООН — хто зможе подати заявки на 10,8 тис. грн у лютому

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на отримання виплат невдовзі стартує в одному з населених пунктів Київської області.

Про це йдеться в анонсі УВКБ ООН у Telegram.

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За правилами програми, отримати фінансову підтримку у лютому 2025 року зможуть кілька категорій громадян. Реєстрація буде доступна:

особам зі статусом ВПО, які перемістилися за останні шість місяців;

громадянам, які повернулися з-за кордону в Україну після вимушеного виїзду.

Необхідно відповідати одному з наступних критеріїв вразливості:

родина тільки з одним із батьків, де є одна та більше дітей віком до 18 років/проживають з людьми, яким понад 55 років;

сімʼю очолюють самотні люди похилого віку від 55 років/літня особа з однією з дітьми (до 18 років);

родина, що має у складі одного чи кілька членів з особливими потребами (важкі хвороби, інвалідність тощо);

дохід не вище 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Ті, хто отримував фіндопомогу від міжнародників, теж зможуть подати заявку за наявності вразливості.

Загальна сума допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за три місяці).

Які потрібні документи та як подати заявку

Для того, щоб подати заявку на грошову допомогу, необхідно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

медичні довідки.

Реєстрація даних відбуватиметься за попереднім записом в онлайн-формі.

Мобільна бригада працюватиме 7 лютого за адресою м. Українка, пл. Тараса Шевченка, 1 (міська рада).

Раніше ми писали, які будуть у лютому соціальні виплати на дітей. Грошова допомога від держави залежить від прожиткового мінімуму станом на початок 2025 року в країні.

Також повідомлялося, що українські діти без піклування батьків зможуть отримати грошову допомогу від благодійників у розмірі від 10,8 тис. до 40 тис. гривень. Також виплати будуть доступні тим, хто зараз за кордоном.