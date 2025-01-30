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Соцвиплати на дітей у лютому — які будуть суми

30 січня 2025 11:13
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на дітей — розміри допомоги та аліментів у лютому
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У лютому 2025 року українські громадяни зможуть розраховувати на належну соціальну допомогу на дітей. Відомо, якими будуть розміри виплат, що залежать від прожиткового мінімуму в країні.

Це передбачено законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Зокрема, у лютому передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок. Так, максимальний розмір виплат таких громадянок, які працюють, становить 106,5 тис. грн на місяць, а мінімальний — 7,1 тис. грн.

Сума допомоги офіційно працевлаштованій жінці буде встановлена залежно від її зарплати за 12 календарних місяців роботи перед тим, які піти в декретну відпустку.

Для безробітних суму виплати визначають, з огляду на допомогу з безробіття. Так, непрацевлаштованим жінкам гарантують 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 757 грн.

Виплати у зв'язку з народженням дитини

Виплати у зв'язку з народженням малюка будуть становити 41,28 тис. грн у лютому 2025 року. Допомогу виплачуватимуть кількома траншами.

З них — 10,32 тис. грн — одноразово, а по 860 грн — щомісячно протягом трьох років.

Виплати на дітей самотнім матерям у лютому

Щодо допомоги матерям-одиначкам, то виплати на дітей у лютому будуть становити залежно від віку:

  • на дітей до шести років — 2,56 тис. грн;
  • на дітей від шести до 18 років — 3,19 тис. грн;
  • на студентів стаціонару віком 18 — 23 років — 3,028 тис. грн.

Аліменти на дітей у лютому

Розміри аліментів на дітей у лютому матимуть наступний діапазон:

  • на дітей до шести років — 2,56 тис. грн;
  • на дітей від шести до 18 років — 3,19 тис. грн;
  • на дітей 18-23 років — 3,028 тис. грн;

Максимальна сума аліментів не може перевищувати десять прожиткових мінімумів. Для дітей до шести років — 25,63 тис. грн. Для дітей від шести до 18 років — 31,96 тис. грн.

У лютому виплати дітям, над якими встановлено опіку, залишились без змін:

  • для дітей до шести років — 6,4 тис. грн;
  • для дітей від шести до 18 років — 7,99 тис. грн.

Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат більше:

  • для дітей до шести років — 8,97 тис. грн;
  • для дітей від шести до 18 років — 11,18 тис. грн.

Багатодітні сім'ї у лютому отримають від держави соціальні виплати на кожну дитину в розмірі 2,1 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році продовжилась дія державної програми "Тепла зима". В її рамках можна отримати виплати у 6,5 тис. грн на дітей із малозабезпечених сімей та з числа переселенців.

Також ми писали, що міжнародна організація "СОС Дитячі Містечка" приймає заявки на допомогу. Виплата може сягати 14,4 тис. грн на одну дитину.

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