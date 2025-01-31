Выплаты от Caritas Germany — где предоставляют помощь в 40 тыс. грн в феврале

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Каритас Донецк" открыл регистрацию на денежную помощь для тех, кто пострадал от российской агрессии. По условиям программы, максимально на семью можно получить около 40 тыс. гривен.

Об этом говорится в объявлении БФ "Каритас" в Telegram.

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Условия программы от Caritas Germany

Реализуют проект помощи украинцам во время войны Каритас Германии (CaritasGermany) и МИД Германии (GFFO) в Днепропетровской области. По программе, предоставляют финансовую поддержку на покрытие базовых потребностей уязвимым гражданам. А именно:

тем, кто пострадал от войны, проживают в зоне, не превышающей 50 км вдоль линии фронта;

кто, пострадал от атак от даты 8 июля 2024 года;

тем, кто жил в доме, подвергшемся обстрелу;

кто пострадал физически от российской агрессии.

Также подать заявки на помощь могут жители Днепропетровской области и внутренние переселенцы, которые получили официальный статус после атак после 08.07.2024 года.

Важно принадлежать к одной из таких групп:

есть лица с первой-второй группой инвалидности или инвалидностью с детства;

есть граждане с тяжелыми болезнями;

есть одинокие лица пожилого возраста от 60 лет (отсутствует поддержка родственников трудоспособного возраста);

в семье только есть мать, отец или опекун с несовершеннолетними детьми;

многодетные семьи с тремя и более малолетними детьми;

беременные женщины, кормящие матери (дети до трех лет).

Размер помощи и как подать заявку

Для осуществления регистрации все члены семьи должны предоставить благотворителям пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку переселенца (при наличии);

документ с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;

акт о повреждении, уничтожении имущества.

Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Одноразовая денежная благотворительная помощь (грант) предоставляется в сумме 10,8 тыс. грн на одного человека, путем перечисления на IBAN счет.

Однако установлено максимальное количество грантов на одну семью, что в итоге не позволит получить больше, чем около 40 тыс. грн.

"Максимальное количество помощи на одну семью — четыре гранта. Денежная благотворительная помощь рассчитана для покрытия базовых потребностей на три месяца", —говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в феврале можно будет получить финпомощь от УВКБ ООН в размере 10,8 тыс. грн. Заявки будут принимать в Киевской области.

Также рассказывали, какими будут в феврале соцвыплаты на детей. Финпомощь от государства будет зависеть от показателя прожиточного минимума в 2025 году.