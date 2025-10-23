Відео
Головна Фінанси Грошова допомога у понад 20 тис. грн — кому доступні виплати

Грошова допомога у понад 20 тис. грн — кому доступні виплати

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:00
Оновлено: 13:46
Виплати від Червоного Хреста України — хто має можливість отримати понад 20 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

До 27 жовтня 2025 року продовжили термін для реєстрації у програмі фінансової підтримки домогосподарств, які постраждали через війну. Йдеться про надання понад 20 тис. грн на підтримку сільськогосподарської життєдіяльності на зимовий період.

Про це повідомляє пресцентр громадської організації "Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України".

Читайте також:

Хто з селян зможе отримати грошову допомогу

Йдеться про реалізацію проєкту "Підготовка до зими — 2025-2026", в рамках якої жителі Садівської сільської громади у Сумській області зможуть отримати фіндопомогу.

На виплати зможуть претендувати ті, хто має в господарстві свійських тварин. Кошти, зокрема, можна буде спрямувати на утеплення загонів для худоби, а також отримати консультації від ветеринарів. Йдеться про:

  • надання ветеринарних послуг для тварин (корови, коні, кози, вівці, свині, хутрові звірі);  
  • грошова допомога у 23 тис. грн на підготовку загонів до зими.

Взяти участь у програмі зможуть жителі населених пунктів громади, які мають мотивацію, а також відповідний досвід у тваринництві, здатні фізично займатися такою діяльністю, наявна велика рогата худоба, коні (від однієї голови), дрібна рогата худоба, свині (від двох голів), дрібні тварини — кролі, хутрові звірі (від 20 голів).

Також не допустять до участі тих, хто вже мав подібну підтримку від інших гуманітарних організацій цьогоріч. Виплати нададуть:

  • внутрішньо переміщеним особам (після 24 лютого 2022 року);
  • батькам або опікунам, що виховують від двох дітей;
  • самотнім батькам або опікунам, які виховують неповнолітніх дітей;
  • родинам, де є особи з інвалідністю чи люди від 65 років;
  • самотнім жінкам;
  • громадянам, демобілізованим після 24 лютого 2022 року;
  • малозабезпеченим родинам.

Як подати заявку на фінансову допомогу 

Ті, хто хочуть долучитися до програми грантової підтримки, повинні подати документи до 27 жовтня, заповнивши спеціальну онлайн-анкету. А саме:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційні коди;
  • довідка, де підтверджено фактичний склад домогосподарства;
  • паспорт старого чи нового зразка (оригінал);
  • довідка про місце реєстрації;
  • виписка з банку з IBAN;
  • документи, де зазначено критерій вразливості.

Раніше ми писали,  ГО "Лампа" приймає заявки на виплату 19,4 тис. грн. Гроші можна буде витратити на купівлю твердого палива. 

Ще ми розповідали, що громадяни, які переїхали з небезпечних районів на Сумщині, можуть отримати фінпідтримку. Нададуть по 10,8 тис. грн на кожну людину в родині. 

виплати фінансова допомога гроші Червоний Хрест грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
