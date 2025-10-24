Виплати у понад 16 тис. грн — хто має право та як взяти участь у проєкті допомоги від Карітас

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У жовтні українські громадяни, які займаються сільським господарством, можуть долучитися до грантового проєкту SCALE. Його учасники матимуть шанс отримати фінансову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн на переробку продукції та доступу до ринків збуту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Карітас Полтава".

Хто має право на участь у проєкті допомоги від Карітас

Йдеться про реалізацію проєкту SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування), що покликаний надати допомогу сільським домогосподарствам, які постраждали через війну. Метою відповідного проєкту є:

підтримка у відновленні та розвитку діяльності;

отримання доступу до ринків збуту;

посилення знань завдяки спеціалізованому навчанню.

Взяти участь у навчанні можуть мешканці Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Зокрема, потрібно відповідати таким вимогам проєкту для отримання права на фінансовий грант:

мешкати та вести діяльність в одній із вищевказаних громад;

мати досвід у сфері рослинництва/тваринництва;

наявність доступу до землі (до п'яти гектарів);

основним джерелом доходу є фермерство;

мати можливість пройти навчання;

наявність виробничого плану (заявка на грант);

мати одну з категорій вразливості.

Серед категорій вразливості:

багатодітна сім’я (від трьох дітей);

родина, де є люди інвалідністю (перша-друга група)/важкими хворобами;

домогосподарство, очолюване самотніми громадянами;

родина з вагітними жінками/дітьми до трьох років;

домогосподарство, що очолює особа похилого віку (60+);

громадяни передпенсійного віку (з 50 років), які не мають доходів.

Як долучитися до навчальної програми

Організують навчання у Полтаві та Кременчуку по шість навчальних сесій, а стартує вкінці жовтня і триватиме до початку зими.

Щоб долучитися до проєкту SCALE, потрібно заповнити онлайн-анкету для реєстрації у навчальних сесіях.

Оголошення. Джерело: Карітас. Полтава

Всі деталі можна уточнити за такими контактами:

+380952877054;

+380503464695.

