Україна
Грошова допомога у понад 16 тис. грн — хто і як може отримати

Грошова допомога у понад 16 тис. грн — хто і як може отримати

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:03
Оновлено: 11:11
Виплати у понад 16 тис. грн — хто має право та як взяти участь у проєкті допомоги від Карітас
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У жовтні українські громадяни, які займаються сільським господарством, можуть долучитися до грантового проєкту SCALE. Його учасники матимуть шанс отримати фінансову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн на переробку продукції та доступу до ринків збуту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Карітас Полтава".



Хто має право на участь у проєкті допомоги від Карітас

Йдеться про реалізацію проєкту SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування), що покликаний надати допомогу сільським домогосподарствам, які постраждали через війну. Метою відповідного проєкту є:

  • підтримка у відновленні та розвитку діяльності;
  • отримання доступу до ринків збуту;
  • посилення знань завдяки спеціалізованому навчанню.

Взяти участь у навчанні можуть мешканці Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Зокрема, потрібно відповідати таким вимогам проєкту для отримання права на фінансовий грант:

  • мешкати та вести діяльність в одній із вищевказаних громад;
  • мати досвід у сфері рослинництва/тваринництва;
  • наявність доступу до землі (до п'яти гектарів);
  • основним джерелом доходу є фермерство;
  • мати можливість пройти навчання;
  • наявність виробничого плану (заявка на грант);
  • мати одну з категорій вразливості.

Серед категорій вразливості:

  • багатодітна сім’я (від трьох дітей);
  • родина, де є люди інвалідністю (перша-друга група)/важкими хворобами;
  • домогосподарство, очолюване самотніми громадянами;
  • родина з вагітними жінками/дітьми до трьох років;
  • домогосподарство, що очолює особа похилого віку (60+);
  • громадяни передпенсійного віку (з 50 років), які не мають доходів.

Як долучитися до навчальної програми

Організують навчання у Полтаві та Кременчуку по шість навчальних сесій, а стартує вкінці жовтня і триватиме до початку зими.

Щоб долучитися до проєкту SCALE, потрібно заповнити онлайн-анкету для реєстрації у навчальних сесіях.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Карітас. Полтава

Всі деталі можна уточнити за такими контактами:

  • +380952877054;
  • +380503464695.

Раніше ми повідомляли, в одному з міст на Сумщині вразливі групи громадян можуть отримати фіндопомогу в рамках програми UNHCR Ukraine. Домогосподарствам виплатять по 11 тис. грн. 

Також розповідали, що українці можуть до 27 жовтня встигнути подати заявки на програму з допомоги домогосподарствам, які постраждали через агресію РФ. Громадяни зможуть отримати понад 20 тис. грн на зиму.  

виплати фінансова допомога аграрії гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
