Виплати у понад 16 тис. грн — хто має право та як взяти участь у проєкті допомоги від Карітас

Грошова допомога у понад 16 тис. грн — хто і як може отримати
У жовтні українські громадяни, які займаються сільським господарством, можуть долучитися до грантового проєкту SCALE. Його учасники матимуть шанс отримати фінансову допомогу у розмірі 16,5 тис. грн на переробку продукції та доступу до ринків збуту.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду "Карітас Полтава".
Хто має право на участь у проєкті допомоги від Карітас
Йдеться про реалізацію проєкту SCALE (Scaling Agricultural Resilience & Livelihood Enhancement/Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування), що покликаний надати допомогу сільським домогосподарствам, які постраждали через війну. Метою відповідного проєкту є:
- підтримка у відновленні та розвитку діяльності;
- отримання доступу до ринків збуту;
- посилення знань завдяки спеціалізованому навчанню.
Взяти участь у навчанні можуть мешканці Котелевської, Опішнянської, Глобинської та Полтавської громад. Зокрема, потрібно відповідати таким вимогам проєкту для отримання права на фінансовий грант:
- мешкати та вести діяльність в одній із вищевказаних громад;
- мати досвід у сфері рослинництва/тваринництва;
- наявність доступу до землі (до п'яти гектарів);
- основним джерелом доходу є фермерство;
- мати можливість пройти навчання;
- наявність виробничого плану (заявка на грант);
- мати одну з категорій вразливості.
Серед категорій вразливості:
- багатодітна сім’я (від трьох дітей);
- родина, де є люди інвалідністю (перша-друга група)/важкими хворобами;
- домогосподарство, очолюване самотніми громадянами;
- родина з вагітними жінками/дітьми до трьох років;
- домогосподарство, що очолює особа похилого віку (60+);
- громадяни передпенсійного віку (з 50 років), які не мають доходів.
Як долучитися до навчальної програми
Організують навчання у Полтаві та Кременчуку по шість навчальних сесій, а стартує вкінці жовтня і триватиме до початку зими.
Щоб долучитися до проєкту SCALE, потрібно заповнити онлайн-анкету для реєстрації у навчальних сесіях.
Всі деталі можна уточнити за такими контактами:
- +380952877054;
- +380503464695.
