Выплаты безработным в Украине — какие суммы в ноябре

Дата публикации 25 октября 2025 20:44
обновлено: 21:07
Денежное пособие по безработице в ноябре 2025 года — о каких суммах идет речь
Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Государство финансово поддерживает людей, которые остались без работы или потеряли часть дохода. Денежную помощь оказывают как застрахованным, так и незастрахованным лицам, если они официально являются безработными.

Об этом говорится на портале Дия.

Читайте также:

Кто получает пособие по безработице

Деньги выплачивают безработным гражданам. Это:

  • людям трудоспособного возраста до выхода на пенсии (включая тех, у кого есть льготный стаж или выслуга лет);
  • людям с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или социальную помощь;
  • гражданам до 16 лет, если они работали, но были уволены в связи с реорганизацией или сокращением штата.

Выплаты безработным

Минимальную помощь в размере от 650 до 1 тысячи гривен выплачивают уволенным за нарушение трудовой дисциплины, у кого страховой стаж составляет шесть месяцев за последний год. На помощь также могут рассчитывать молодые специалисты без опыта работы.

Другим безработным выплачивают сумму, которая привязана к страховому стажу и среднему доходу:

  • до 2 лет — 50%;
  • от 2 до 6 лет — 55%;
  • от 6 до 10 лет — 60%;
  • свыше 10 лет — 70%.

При этом размер выплаты сокращается со временем:

  • первые 90 дней безработному выплачивают 100% рассчитанной суммы;
  • следующие 90 дней — 80%;
  • еще через 90 дней — 70%.

Помощь можно получать 360 календарных дней в течение двух лет, для людей предпенсионного возраста — до 720 дней.

Как оформить пособие по безработице

Процедуру можно пройти в любом центре занятости независимо от места жительства, если есть:

  • заявление от безработного;
  • справка о средней заработной плате с последнего места работы (можно сформировать на портале "Дия");
  • трудовая книжка (если не оцифрована);
  • военный билет;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Подать заявку на получение помощи также можно онлайн на сайте Дія.

Ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет получить 16,5 тысячи гривен помощи. Деньги предоставят людям, которые вовлечены в сферу сельского хозяйства. Также мы писали, что до 27 октября домохозяйства, которые пострадали из-за агрессии РФ, могут регистрироваться на получение помощи. Граждане смогут получить более 20 тыс. грн на зиму.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
