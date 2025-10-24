Виплати від UNICEF Ukraine — понад 37 тис. родин з дітьми отримали допомогу на зиму

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року представництво провідної організації у світі, що захищає права та інтереси дітей та молоді, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine, продовжує надавати грошову допомогу на найнагальніші зимові потреби для родин з дітьми в прифронтових регіонах. Відомо, кому саме передбачена відповідна підтримка.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Facebook.

Що передбачає зимова допомога від UNICEF

За інформацією UNICEF Ukraine, наприкінці жовтня ще більше громадян з населених пунктів поблизу лінії фронту отримали фіндопомогу. Відповідною зимовою підтримкою забезпечили вже понад 37 тисяч домогосподарств, де є діти.

" У межах зимової програми реагування ЮНІСЕФ 37 443 сім’ї отримали грошову допомогу, щоб підготуватися до холодного сезону та забезпечити своїх дітей найнеобхіднішим. Цю підтримку надано у співпраці з місцевими партнерами та в координації з Урядом України... Разом ми допомагаємо тисячам дітей і сімей пережити зиму з теплом і надією", — повідомляють в організації.

Згідно з умовами програми, допомога передбачена тим, хто мешкає за 20-ть кілометрів від лінії фронту.

Зокрема, право на виплати мають громадяни, які зареєструвалися та пройшли процедуру перевірки працівниками фонду під час попередніх етапів надання фіндопомоги. Йдеться про:

Домогосподарства з дітьми, які були раніше зареєстровані, й мешкають до 10 кілометрів від лінії фронту. Неповні сім'ї (самотня матір чи батько), багатодітні сім'ї (від трьох дітей), родини з дітьми з інвалідністю, що проживають від 10 до 20 кілометрів від фронту.

Програма допомоги UNICEF Ukraine регіонально охопить прифронтові населені пункти в областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Результати діяльності. Джерело: UNICEF Ukraine

Який розмір грошової допомоги отримають родини

Як раніше зазначали в організації, кожному домогосподарству за минулорічними списками, що підходять під вищевказані критерії відбору, передбачалось надання по 19,4 тис. грн.

Реалізація програми з підготовки до нового холодного сезону стала можлива завдяки фінпідтримці західних донорів та партнерів. А саме: European Union in Ukraine, урядів ФРН та Норвегії, нацкомітетів UNICEF в Ірландії, Швейцарії, Ліхтенштейні.

Раніше повідомлялося, що у жовтні ті, хто має сільське господарство, можуть отримати грант у 16,5 тис. грн. Грошова допомога передбачена для спрямування, зокрема, на переробку продукції.

Також розповідали, що в ГО "Лампа" приймають заявки на грошову допомогу для купівлі твердого палива на зиму. Кожне домогосподарство отримає по понад 19 тис. грн.